7 mascarillas caseras fáciles de hacer que te harán lucir más joven; son ideales para mujeres de más de 35 años
Estas son las mejores mascarillas caseras para la cara que te ayudarán a reducir líneas de expresión exfoliar la piel, mejorar su textura y aclarar manchas.
En estos tiempos donde el clima se ha vuelto un tema impredecible es importante mantener el cuidado de la piel sobre todo cuando pasamos cierta edad, donde las líneas de expresión y demás manchas comienzan a acentuarse, que si bien, son algo completamente normal y natural, podemos tratarlas para lucirlas más parejas con nuestro rostro.
Hoy en día nos enfrentamos a todo tipo de retos en cuanto al cuidado de nuestro rostro, pues el sol, la resequedad, la contaminación y demás factores pueden influir en su conservación, aunque hoy en día hay alternativas para mascarillas completamente naturales que nos pueden ayudar a cuidar de nuestra cara, con ingredientes caseros.
¿Cuáles son las mejores mascarillas caseras y naturales?
- Mascarilla de aguacate y miel: Esta combinación garantiza una hidratación profunda, además de aportar suavidad y reducir la apariencia de marcas. Para esta mascarilla necesitas 2 cucharadas de miel, medio aguacate y media cucharada de aceite de coco, después de mezclar los ingredientes aplicarla durante 10 a 15 minutos y después enjuagar.
- Mascarilla de clara de huevo y limón: Una combinación que aportará mayor tensión natural, haciéndote lucir más joven, además de ser buena para cerrar poros y reducir la flacidez. Para hacerla necesitas batir una clara de huevo y añadir un poco de jugo de limón; una vez aplicada deberás dejar secar por 15 minutos y posteriormente retirar con agua tibia.
- Mascarilla de yogur, miel y plátano: A través de los años, esta mascarilla se ha hecho popular por ser antiarrugas y por lo fácil que es de hacer en casa. Para prepararla solo necesitas ¼ de taza de yogur natural, una cucharada de miel y medio plátano. Tras haber mezclado los ingredientes debes dejar actuar por 15 minutos y posteriormente enjuagar.
- Mascarilla de aloe vera y rosas: Esta mascarilla es popular por regenerar las células muertas, además de hidratar de gran manera, dando un aspecto de frescura. Su preparación es sencilla, debes de mezclar y aplicar una capa gruesa en el rostro por al menos 20 minutos y después remover con agua los residuos.
- Mascarilla de café y miel: Otra de las grandes favoritas por sus aportes con antioxidantes y exfoliantes que le han dado gran popularidad. Si quieres hacerla en casa, necesitas una cucharada de café molido y una cucharada de miel. Debes masajear por 15 minutos todo tu rostro y enjuagarte.
- Mascarilla de cacao y leche: Una de las mejores mascarillas para reafirmar y ayudar a su conservación es muy fácil de hacer. Solamente necesitas una cucharada de miel, dos de leche y una de cacao en polvo. Debes de mezclar y untar por 15 minutos y después enjuagar tu rostro.
- Mascarilla de maicena, miel y clara de huevo: Esta combinación se ha ganado gran fama en los últimos años debido a su efecto de botox casero, además de aclarar manchas y suavizar la piel. Debes de mezclar dos cucharadas de maicena, una clara de huevo y dos cucharadas de miel y aplicar por 30 minutos para posteriormente remover con agua.
