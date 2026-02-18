7 mascarillas caseras fáciles de hacer que te harán lucir más joven; son ideales para mujeres de más de 35 años

En estos tiempos donde el clima se ha vuelto un tema impredecible es importante mantener el cuidado de la piel sobre todo cuando pasamos cierta edad, donde las líneas de expresión y demás manchas comienzan a acentuarse, que si bien, son algo completamente normal y natural, podemos tratarlas para lucirlas más parejas con nuestro rostro.

Hoy en día nos enfrentamos a todo tipo de retos en cuanto al cuidado de nuestro rostro, pues el sol, la resequedad, la contaminación y demás factores pueden influir en su conservación, aunque hoy en día hay alternativas para mascarillas completamente naturales que nos pueden ayudar a cuidar de nuestra cara, con ingredientes caseros.