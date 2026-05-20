7 peinados “Clean Girl” que puedes hacerte en menos de 5 minutos
Descubre cuáles son los mejores 7 peinados de estilo clean girl que puedes hacer en pocos minutos para verte fresca, juvenil y arreglada sin mucho esfuerzo
El estilo clean girl tiene una estética muy definida que aborda desde la ropa y el maquillaje hasta los peinados que elegimos para complementar el look. Se trata de una tendencia basada en el minimalismo y en la sofisticación.
Los productos que se deben usar son los que mantienen fijo el pelo en su lugar sin que parezca algo demasiado producido, como de salón de belleza. Muchos estilistas y celebridades optan por este look, ya que despeja el rostro y resalta las facciones naturales.
Pablo confiesa que ya “huele a amor” en MasterChef 24/7
Los 7 peinados clean girl para hacer en menos de 5 minutos
- Sleek low bun
Recoge el cabello a la altura de la nuca con una raya en medio perfecta. Usa gel o cera para eliminar el frizz.
- High sleek ponytail
Una cola de caballo alta que ayuda a estirar visualmente la mirada, el truco para elevar el peinado es ocultar la liga con un mechón de tu propio cabello.
- Half up o half down
También conocido como media cola pulida. Se consigue tomando solo la sección superior del cabello y sujetándola firmemente, dejando el resto liso o con ondas suaves.
- Spiky bun
Es un chongo con puntas fuera, se trata de la versión noventera del chongo pulido donde las puntas del cabello quedan expuestas hacia arriba o hacia los lados.
- Raya en medio con pinzas invisibles
Mantén el cabello luso detrás de las orejas usando fijador y asegura con pasadores ocultos para que el rostro quede despejado.
- Trenza baja minimalista
Usa una trenza clásica a la altura de la nuca, pero extremadamente apretada y con acabado brillante, efecto wet.
- Garra o claw clip con estilo
Se consigue recogiendo todo el cabello hacia atrás y sujetándolo con una pinza de diseño minimalista, dejando algunos mechones frontales pulidos.
Los expertos recomiendan mantener la salud capilar para que los peinados luzcan mucho más, y también aseguran que estas técnicas son ideales para los días que no quieras lavar tu cabello, ya que los aceites naturales protegerán y conseguirán el acabado pulido.