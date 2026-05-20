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7 peinados “Clean Girl” que puedes hacerte en menos de 5 minutos

Descubre cuáles son los mejores 7 peinados de estilo clean girl que puedes hacer en pocos minutos para verte fresca, juvenil y arreglada sin mucho esfuerzo

7 peinados Clean Girl que puedes hacerte en menos de 5 minutos
7 peinados Clean Girl que puedes hacerte en menos de 5 minutos|Pinterest

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

El estilo clean girl tiene una estética muy definida que aborda desde la ropa y el maquillaje hasta los peinados que elegimos para complementar el look. Se trata de una tendencia basada en el minimalismo y en la sofisticación.

Los productos que se deben usar son los que mantienen fijo el pelo en su lugar sin que parezca algo demasiado producido, como de salón de belleza. Muchos estilistas y celebridades optan por este look, ya que despeja el rostro y resalta las facciones naturales.

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Los 7 peinados clean girl para hacer en menos de 5 minutos

  • Sleek low bun

Recoge el cabello a la altura de la nuca con una raya en medio perfecta. Usa gel o cera para eliminar el frizz.

Peinados estilo clean girl
Peinados estilo clean girl|Pinterest

  • High sleek ponytail

Una cola de caballo alta que ayuda a estirar visualmente la mirada, el truco para elevar el peinado es ocultar la liga con un mechón de tu propio cabello.

Coleta alta para un look clean girl
Coleta alta para un look clean girl|Pinterest

  • Half up o half down

También conocido como media cola pulida. Se consigue tomando solo la sección superior del cabello y sujetándola firmemente, dejando el resto liso o con ondas suaves.

Media coleta para look clean girl
Media coleta para look clean girl|Pinterest

  • Spiky bun

Es un chongo con puntas fuera, se trata de la versión noventera del chongo pulido donde las puntas del cabello quedan expuestas hacia arriba o hacia los lados.

Los mejores peinados para un look de clean girl
Los mejores peinados para un look de clean girl|Pinterest

  • Raya en medio con pinzas invisibles

Mantén el cabello luso detrás de las orejas usando fijador y asegura con pasadores ocultos para que el rostro quede despejado.

  • Trenza baja minimalista

Usa una trenza clásica a la altura de la nuca, pero extremadamente apretada y con acabado brillante, efecto wet.

Trenza baja para look clean girl
Trenza baja para look clean girl|Pinterest

  • Garra o claw clip con estilo

Se consigue recogiendo todo el cabello hacia atrás y sujetándolo con una pinza de diseño minimalista, dejando algunos mechones frontales pulidos.

Los expertos recomiendan mantener la salud capilar para que los peinados luzcan mucho más, y también aseguran que estas técnicas son ideales para los días que no quieras lavar tu cabello, ya que los aceites naturales protegerán y conseguirán el acabado pulido.

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