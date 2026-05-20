7 peinados “Clean Girl” que puedes hacerte en menos de 5 minutos

El estilo clean girl tiene una estética muy definida que aborda desde la ropa y el maquillaje hasta los peinados que elegimos para complementar el look. Se trata de una tendencia basada en el minimalismo y en la sofisticación.

Los productos que se deben usar son los que mantienen fijo el pelo en su lugar sin que parezca algo demasiado producido, como de salón de belleza. Muchos estilistas y celebridades optan por este look, ya que despeja el rostro y resalta las facciones naturales.

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Los 7 peinados clean girl para hacer en menos de 5 minutos

Sleek low bun

Recoge el cabello a la altura de la nuca con una raya en medio perfecta. Usa gel o cera para eliminar el frizz.

Peinados estilo clean girl|Pinterest

High sleek ponytail

Una cola de caballo alta que ayuda a estirar visualmente la mirada, el truco para elevar el peinado es ocultar la liga con un mechón de tu propio cabello.

Coleta alta para un look clean girl|Pinterest

Half up o half down

También conocido como media cola pulida. Se consigue tomando solo la sección superior del cabello y sujetándola firmemente, dejando el resto liso o con ondas suaves.

Media coleta para look clean girl|Pinterest

Spiky bun

Es un chongo con puntas fuera, se trata de la versión noventera del chongo pulido donde las puntas del cabello quedan expuestas hacia arriba o hacia los lados.

Los mejores peinados para un look de clean girl|Pinterest

Raya en medio con pinzas invisibles

Mantén el cabello luso detrás de las orejas usando fijador y asegura con pasadores ocultos para que el rostro quede despejado.

Trenza baja minimalista

Usa una trenza clásica a la altura de la nuca, pero extremadamente apretada y con acabado brillante, efecto wet.

Trenza baja para look clean girl|Pinterest

Garra o claw clip con estilo

Se consigue recogiendo todo el cabello hacia atrás y sujetándolo con una pinza de diseño minimalista, dejando algunos mechones frontales pulidos.

Los expertos recomiendan mantener la salud capilar para que los peinados luzcan mucho más, y también aseguran que estas técnicas son ideales para los días que no quieras lavar tu cabello, ya que los aceites naturales protegerán y conseguirán el acabado pulido.

