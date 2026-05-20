7 errores de belleza que te hacen lucir mayor de lo que eres

El envejecimiento es un proceso natural, pero algunos hábitos de belleza pueden acentuar nuestras líneas de expresión. Hoy te decimos cuáles son esos errores que deberías evitar en tu rutina de maquillaje.

De acuerdo con los profesionales, la clave para un aspecto juvenil está en no ocultar nuestra verdadera edad, sino en evitar técnicas que generen pesadez visual o rigidez en las facciones.

Basado en los análisis de expertos en visajismo y dermatología cosmética, te decimos los errores de belleza más comunes y que debes evitar a toda costa para no añadir años a tu look.

7 errores de belleza que te hacen ver mayor de lo que eres

Exceso de polvos compactos

El polvo se asienta en las líneas finas y las hace más evidentes. La piel joven brilla; la piel excesivamente mate luce deshidratada y rígida.

Cejas demasiado finas o angulares

Unas cejas muy delgadas o con un arco muy pronunciado suelen endurecer la mirada. El vello poblado y con forma natural es un indicador biológico de juventud.

Uso de labiales oscuros mate

Los tonos muy oscuros y secos hacen que los labios parezcan más delgados y pequeños, un rasgo que ocurre naturalmente con el tiempo.

Los errores de maquillaje que debes evitar para no lucir mayor|Pexels: Ailín Policano

Delineado negro pesado en el párpado inferior

Esto suele tirar la mirada hacia abajo, resalta las ojeras y hace que los ojos parezcan más pequeños y cansados.

Omitir el protector solar en cuello y manos

Estas son dos de las zonas que más suelen delatar la edad antes que el rostro. La falta de protección causa manchas y textura de papel que envejecen el aspecto general.

Base de maquillaje de alta cobertura

Las bases pesadas crean un efecto máscara. Es mejor usar fórmulas ligeras y corregir solo donde sea necesario para mantener la transparencia de la piel.

Los errores de maquillaje que debes evitar, según expertos|Pexels: Bulat843

Rubor muy bajo

Aplicar el rubor en las manzanas de las mejollas y hacia abajo arrastra las facciones. Aplicarlo en la parte alta del pómulo es la mejor opción para dar un efecto de lifting inmediato.