7 básicos de maquillaje para sobrevivir a un día de calor extremo

Para que el maquillaje que usas pueda sobrevivir a un día de calor extremo por las altas temperaturas del ambiente, es necesario que evites las capas pesadas de productos y te enfoques en la resistencia de los mismos.

La clave, de acuerdo con expertos, no puede ser aplicar mayor cantidad para que dure más, sino elegir texturas ligeras y fórmulas de larga duración que permitan que la piel respire mientras resisten el sudor y la humedad.

Basado en las recomendaciones de maquillistas profesionales especializados en climas tropicales y técnicas de sellado, te compartimos los básicos que no puedes sacar de tu cosmetiquera durante esta temporada.

Pati Chapoy lanza fuerte crítica hacia participante de MasterChef 24/7

Los 7 básicos de maquillaje para sobrevivir a un día de calor

Protector solar con color

Sustituye la base pesada por una BB cream o protector solar con tinte, así evitas que el maquillaje se derrita y te enfocas en proteger tu piel.

Primer o prebase matificante

Crea una barrera entre la grasa natural y el maquillaje controlando el brillo en la zona T desde el primer minuto.

Corrector de alta cobertura

Usa este producto solo en donde sea necesario, como en las ojeras y las imperfecciones, con fórmulas resistentes al agua.

Los básicos del maquillaje para sobrevivir al calor|Pexels: Yamil Freyttes

Polvos traslúcidos sueltos

Son más ligeros que los compactos y te ayudarán a sellar los productos en crema.

Máscara de pestañas resistente al agua

Así podrás evitar el efecto mapache que es causado por la humedad del medio ambiente o por el sudor.

Tinta para labios y mejillas

Estas se absorben en la piel en lugar de sentarse sobre ella, úsalas para evitar que se tranafieran, ya que los labiales cremosos soportan menos las altas temperaturas.

Los polvos traslúcidos sueltos ayudarán a sellar todos los productos|Pexels: Ron Lach

Spray fijador

Este producto actuará como un escudo final que fundirá todo el maquillaje que aplicaste y mantendrá tu rostro fijo por muchas horas.

Como consejos extra, los expertos aseguran que en el calor extremo, menos es más, ya que esto garantiza que el maquillaje no se separe. Además, aplica tus productos con una esponja húmeda para que se adhieran mejor a tu piel.

