Alex Fernández lanza FUERTE comunicado donde habla sobre el supuesto distanciamiento de su padre, Alejandro Fernández

Alex Fernández lanzó un fuerte comunicado a través de su cuenta oficial de Facebook donde habló sobre el supuesto distanciamiento con su padre Alejandro Fernández. En esta publicación, el nieto de Chente se dirigió a los medios de comunicación y general, donde aseguró que, tras más de 20 días de gira en el extranjero, se encontró con algunos comentarios que se relacionaban con su papá.

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“Queridos amigos, medios de comunicación y público en general: A mi llegada a México después de 20 días de gira en el extranjero, me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández.

Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad que no existe ningún tipo de distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros. Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él, agradezco de corazón el apoyo y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico.

Cualquier versión que sugiera lo contrario es completamente falsa, gracias por su cariño, por su respeto y por acompañarme siempre”, escribió Alex Fernández.

|Facebook: Alex Fernández

¿Quién es Alex Fernández?

El nombre completo del hijo del Potrillo es Alejandro Fernández Guinart, nació en México el 4 de noviembre de 1993, y desde sus primeros años se formó en el ámbito musical. Sin embargo, fue en el 2018 cuando Alex Fernández dio su paso más importante en su carrera artística y debutó con un tema llamado “Te amaré”; con este sencillo se dio a conocer como profesional y además acaparó de manera rápida la atención de todo el público. Su éxito no sólo fue un éxito, también se reprodujo en varias plataformas digitales, de hecho superó los 12 millones de reproducciones en YouTube.

Alex Fernández ha sabido combinar varios géneros musicales como el pop y la música ranchera; sin embargo, lo que llama la atención es la manera en la que interpreta sus temas y su talento para poder transmitir sus sentimientos profundos a través de su voz, la cual conecta de una manera auténtica con sus fanáticos.

