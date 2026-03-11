7 peinados para cabello corto elegantes para fiesta: ideales para marzo 2026
Aunque hay quienes creen que solo las cabelleras largas lucen lindas, el pelo corto se ve precioso para las fiestas y hay varios peinados que lo resaltan.
Existen ocasiones especiales y fiestas en las que es necesario ponerle más empeño al momento de arreglarse, ya sea para lograr un maquillaje perfecto o para que la cabellera quede impecable. Y en el caso de los peinados para pelo corto, hacerlo lucir no es tan difícil como se piensa, ya que basta simplemente con elegir los estilos perfectos para que se vea fabuloso.
Así que si tienes un bob, pixie o long bob y no sabes cómo estilizarlo, estas inspiraciones se volverán tus mejores aliadas para resaltar la belleza. Lo mejor es que no tienes que ser experto en estilismo ni mucho menos, ya que son sencillos y hasta parecen recién salidos del salón de belleza.
¿Cómo arreglarte para ir a una fiesta? 7 peinados para pelo corto que son fáciles de hacer
- Ondas suaves con efecto brillante. Si vas a ir a un evento de noche formal, deja que tu melena sea la protagonista con ondas suaves y aplica unas gotas de aceite para que brillen.
- Suelto estilo "wet look". Para fiestas en las que quieras acaparar miradas, apuesta por llevar tu pelo corto en peinados tipo "wet look", que por su significado en inglés se refiere a la apariencia mojada que le da el gel y el spray.
- Media coleta pulida. Las coletas medias no son solo para pelo largo, también se pueden hacer en el clásico corte bob y cuando se combian con pulidos quedan increíbles.
- Peinados para pelo corto tipo "Hollywood". En esas ocasiones donde la etiqueta sea rigurosa, una opción infalible son los peinados estilo "Hollywood", que consisten en hacer ondas muy pronunciadas.
- Bob con volumen lateral. Si caíste en el furor por las versiones de corte bob que más se están llevando en 2026, estiliza su estructura con una línea media y con la secadora agrega volumen.
- Con diadema de horquillas. El cabello también puede volverse parte de los accesorios de cualquier atuendo y una forma muy sencilla de conseguirlo es haciendo una diadema usando solo horquillas brillantes que combinen con la ropa.
- Lacio con puntas definidas. Para enmarcar tus facciones y dejar que el maquillaje para fiestas luzca por completo, prueba con peinados para pelo corto que sean lacios y dejen las puntas definidas. Aquí la raya puede ir en medio o de lado, según favorezca más a tu tipo de rostro.