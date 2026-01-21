Así debes de hacer la raya en tu peinado si tienes la cara redonda: la estiliza
La forma y la posición adecuadas ayudan a alargar visualmente el rostro, equilibrar las facciones y lograr un efecto en el peinado más estilizado.
La forma en que llevas la raya en tu peinado influye más de lo que imaginas en la apariencia de tu rostro. Si tienes la cara redonda, elegir la raya correcta puede ayudarte a alargar visualmente las facciones y a crear un efecto más estilizado y armónico. Con pequeños ajustes en la posición y el volumen, tu peinado puede convertirse en un gran aliado para verte más favorecida.
Especialistas del portal Luxy Hair dieron a conocer recientemente que la clave está en crear líneas visuales que alarguen y afinen tu cara. De esta manera, podrás conseguir un peinado que estilice tu rostro , logrando más equilibrio sin cambiar de corte.
Las rayas de pelo que estilizan tu cara redonda
- Raya lateral (de lado): es la más favorecedora. Rompe la simetría del rostro redondo y crea un efecto visual más alargado.
- Evita la raya completamente al centro: la raya en medio enfatiza la redondez y hace que el rostro se vea más ancho.
- Raya ligeramente marcada, no perfecta: una raya natural, un poco desordenada, aporta movimiento y evita que el look se vea rígido.
- Volumen en la raíz: levantar un poco el cabello en la parte superior ayuda a estilizar y a alargar el rostro.
- Mechones largos que caigan a los lados: enmarcan la cara y afinan las mejillas, especialmente si llegan por debajo del mentón.
- Combinarla con capas o flequillo lateral: estos detalles suavizan las facciones y potencian el efecto estilizador.
Estos son los mejores cortes para personas con cara redonda
Desde la revista Vogue compartieron los mejores cortes para personas con cara redonda, que ayudan a estilizar el rostro y a crear un efecto visual más alargado:
- Bob largo (long bob): queda por debajo del mentón y alarga las facciones, sobre todo si se lleva con capas suaves y raya lateral.
- Corte en capas largas: aporta movimiento y evita el volumen a los lados del rostro, afinando las mejillas.
- Pixie largo con flequillo lateral: moderno y favorecedor; el flequillo de lado rompe la redondez y estiliza.
- Shag medio: sus capas desfiladas y textura natural equilibran el rostro y aportan frescura.
- Corte midi desfilado: el largo medio con capas evita el efecto ancho y da un look elegante y actual.