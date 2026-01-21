Así debes de hacer la raya en tu peinado si tienes la cara redonda: la estiliza

La forma en que llevas la raya en tu peinado influye más de lo que imaginas en la apariencia de tu rostro. Si tienes la cara redonda, elegir la raya correcta puede ayudarte a alargar visualmente las facciones y a crear un efecto más estilizado y armónico. Con pequeños ajustes en la posición y el volumen, tu peinado puede convertirse en un gran aliado para verte más favorecida.

Especialistas del portal Luxy Hair dieron a conocer recientemente que la clave está en crear líneas visuales que alarguen y afinen tu cara. De esta manera, podrás conseguir un peinado que estilice tu rostro , logrando más equilibrio sin cambiar de corte.

Las rayas de pelo que estilizan tu cara redonda

Raya lateral (de lado): es la más favorecedora. Rompe la simetría del rostro redondo y crea un efecto visual más alargado.

es la más favorecedora. Rompe la simetría del rostro redondo y crea un efecto visual más alargado. Evita la raya completamente al centro: la raya en medio enfatiza la redondez y hace que el rostro se vea más ancho.

la raya en medio enfatiza la redondez y hace que el rostro se vea más ancho. Raya ligeramente marcada, no perfecta: una raya natural, un poco desordenada, aporta movimiento y evita que el look se vea rígido.

una raya natural, un poco desordenada, aporta movimiento y evita que el look se vea rígido. Volumen en la raíz: levantar un poco el cabello en la parte superior ayuda a estilizar y a alargar el rostro.

levantar un poco el cabello en la parte superior ayuda a estilizar y a alargar el rostro. Mechones largos que caigan a los lados: enmarcan la cara y afinan las mejillas, especialmente si llegan por debajo del mentón.

enmarcan la cara y afinan las mejillas, especialmente si llegan por debajo del mentón. Combinarla con capas o flequillo lateral: estos detalles suavizan las facciones y potencian el efecto estilizador.

Estos son los mejores cortes para personas con cara redonda

Desde la revista Vogue compartieron los mejores cortes para personas con cara redonda, que ayudan a estilizar el rostro y a crear un efecto visual más alargado:

