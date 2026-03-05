Este es el tipo de rostro al que realmente se le ve bien el corte bob: no es para todos

Entre los estilos de pelo que dominarán las tendencias en 2026, está el corte bob en todas sus versiones. Y es que si bien no es nuevo y en realidad lleva tiempo siendo el favorito por su elegancia, sigue siendo una alternativa sofisticada y que resulta sumamente favorecedora cuando se usa de la manera correcta.

Lo primordial es saber que aunque se ve hermoso y pareciera que está hecho para todas, lo cierto es que para que luzca en todo su esplendor, sí depende del rostro, ya que en caras ovaladas y alargadas queda perfecto, pero con otras simplemente no es tan compatible, por lo que sus efectos no son tan espectaculares como se esperaría.

¿Por qué el corte bob queda mejor con el rostro ovalado?

El rostro en forma de óvalo se caracteriza principalmente por tener proporciones equilibradas y los pómulos ligeramente marcados, lo que por sí mismo crea una armonía natural que se acopla a las cabellera cortas. De acuerdo con el sitio especializado America's Beauty Show, la cara ovalada es la que mejor queda con el corte bob porque enmarca las facciones y tiene la facilidad de que en cualquier largo sigue luciendo impecable.

El corte bob se ve espectacular en rostros ovalados y alargados|Instagram. @zendaya

En pocas palabras, este peinado resalta muy bien con estos rasgos sin crear un efecto desbalanceado, como podría pasar con el pixie que es súper cortito. Además, hay quienes creen que este estilo combina lo mejor de las cabelleras largas al afinar y de las cortas al resaltar el cuello.

¿A quiénes se les ve bien el corte bob?

El hecho de que el corte bob le queda mejor en las mujeres con la cara ovalada, no significa que nadie más pueda utilizarlo. Y es que gracias a que es sumamente versátil, tiene la capacidad de adaptarse a otras estructuras óseas sin perder su magia.

En las caras redondas, el bob asimétrico queda muy bien|Instagram. @selenagomez

Para los rostros redondos, el bob asimétrico luce impecable; mientras que para los rostros cuadrados, el long bob es una apuesta segura, según un artículo de Revlon Professional. La clave está en conocer cuáles son los estilos que favorecen y aprender a sacarles provecho.