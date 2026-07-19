7 piedras energéticas que debes usar como amuleto según tu signo del zodiaco
Estas son las mejores piedras energéticas que necesitas utilizar como amuleto de la buena fortuna, de acuerdo con tu signo del zodíaco y tus intenciones
Las piedras energéticas funcionan como canalizadores de vibraciones cósmicas que limpian el aura y atraen la abundancia según tu fecha de nacimiento.
En la astrología, cada signo del zodíaco posee una resonancia vibratoria única que se alinea a la perfección con ciertos minerales, maximizando sus propiedades terapéuticas, protectoras y de sanación emocional.
Para activar tu campo energético y repeler las influencias negativas cotidianas, es fundamental elegir el cristal adecuado para tu regente planetario.
Ventaneando | Programa completo 16 de julio de 2026
Estas son las 7 piedras energéticas que debes usar como amuleto según tu signo
- Jaspe rojo: el amuleto de vitalidad para los signos de Fuego
El jaspe rojo aporta el enraizamiento y la fuerza física necesarios para equilibrar la intensa energía de la triada de fuego. Ideal para Aries, Leo y Sagitario.
- Cuarzo rosa: el bálsamo del corazón para los signos de Agua
El cuarzo rosa resuena con la alta sensibilidad de los signos de agua, promoviendo la sanación interna y la compasión. Perfecto para Cáncer, Escorpio y Piscis.
- Ojo de Tigre: el escudo de manifestación para los signos de Tierra
El ojo de Tigre combina la energía de la Tierra con los rayos solares, otorgando una vibración de alta estabilidad y enfoque mental. Bueno para Tauro, Virgo y Capricornio.
- Lapislázul: el canalizador de sabiduría para los signos de Aire
Esta gema de un azul profundo estimula las facultades mentales superiores y la autoexpresión honesta de la mente analítica del aire. Beneficia a Géminis, Libra y Acuario.
- Amatista: la transmutadora universal de energía negativa
La amatista es una piedra imprescindible para cualquier signo que atraviese periodos de alta demanda emocional o insomnio continuo. Ideal para Piscis, Virgo y Sagitario.
- Pirita: el imán de la abundancia y los proyectos exitosos
La estructura cúbica de la pirita resuena con la geometría de la manifestación material, el orden y el éxito laboral masivo. Recomendable en Tauro, Leo y Capricornio.
- Turmalina negra: la barrera definitiva contra la mala vibra
La turmalina negra es considerada por los expertos en gemoterapia como el mineral de protección más poderoso del reino cristalino. Ideal para Escorpio, Aries y Capricornio.