7 piedras energéticas que debes usar como amuleto según tu signo del zodiaco

Las piedras energéticas funcionan como canalizadores de vibraciones cósmicas que limpian el aura y atraen la abundancia según tu fecha de nacimiento.

En la astrología, cada signo del zodíaco posee una resonancia vibratoria única que se alinea a la perfección con ciertos minerales, maximizando sus propiedades terapéuticas, protectoras y de sanación emocional.

Para activar tu campo energético y repeler las influencias negativas cotidianas, es fundamental elegir el cristal adecuado para tu regente planetario.

Ventaneando | Programa completo 16 de julio de 2026

Estas son las 7 piedras energéticas que debes usar como amuleto según tu signo

Jaspe rojo: el amuleto de vitalidad para los signos de Fuego

El jaspe rojo aporta el enraizamiento y la fuerza física necesarios para equilibrar la intensa energía de la triada de fuego. Ideal para Aries, Leo y Sagitario.

Cuarzo rosa: el bálsamo del corazón para los signos de Agua

El cuarzo rosa resuena con la alta sensibilidad de los signos de agua, promoviendo la sanación interna y la compasión. Perfecto para Cáncer, Escorpio y Piscis.

Estos son los cuarzos que traerán protección a tu signo del zodíaco, de acuerdo con tu elemento|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Ojo de Tigre: el escudo de manifestación para los signos de Tierra

El ojo de Tigre combina la energía de la Tierra con los rayos solares, otorgando una vibración de alta estabilidad y enfoque mental. Bueno para Tauro, Virgo y Capricornio.

Lapislázul: el canalizador de sabiduría para los signos de Aire

Esta gema de un azul profundo estimula las facultades mentales superiores y la autoexpresión honesta de la mente analítica del aire. Beneficia a Géminis, Libra y Acuario.

Amatista: la transmutadora universal de energía negativa

La amatista es una piedra imprescindible para cualquier signo que atraviese periodos de alta demanda emocional o insomnio continuo. Ideal para Piscis, Virgo y Sagitario.

Los mejores cuarzos para cada signo zodiacal, según la espiritualidad|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Pirita: el imán de la abundancia y los proyectos exitosos

La estructura cúbica de la pirita resuena con la geometría de la manifestación material, el orden y el éxito laboral masivo. Recomendable en Tauro, Leo y Capricornio.

Turmalina negra: la barrera definitiva contra la mala vibra

La turmalina negra es considerada por los expertos en gemoterapia como el mineral de protección más poderoso del reino cristalino. Ideal para Escorpio, Aries y Capricornio.

