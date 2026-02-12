46 ideas minimalistas para decorar o remodelar casas: se verán como de boutique
Estas FOTOS te llenarán de inspiración para iniciar un nuevo proyecto en tu hogar con el estilo del minimalismo
Las casas con estilo minimalista, tanto en exteriores como en interiores, se distinguen por tener únicamente lo esencial para vivir. Cada elemento —desde la decoración hasta la distribución de las habitaciones — cumple una función clara. Por eso, si quieres sumarte a esta tendencia, te mostramos 46 ideas que pueden inspirarte. No importa si tu casa es pequeña, estos consejos funcionan también para proyectos económicos y sencillos.
De acuerdo con Architectural Digest, el minimalismo se basa en la premisa de que “menos es más”, con espacios bien pensados para vivir el día a día sin distracciones ni excesos visuales. Asimismo, Elle Decoration señala que una de las características principales de este estilo es mantener una paleta unificada en un solo color, o máximo dos, para crear armonía y equilibrio .
Checa los siguientes diseños y dinos cuál te gustaría replicar en tu hogar.