46 ideas minimalistas para decorar o remodelar casas: se verán como de boutique

Las casas con estilo minimalista, tanto en exteriores como en interiores, se distinguen por tener únicamente lo esencial para vivir. Cada elemento —desde la decoración hasta la distribución de las habitaciones — cumple una función clara. Por eso, si quieres sumarte a esta tendencia, te mostramos 46 ideas que pueden inspirarte. No importa si tu casa es pequeña, estos consejos funcionan también para proyectos económicos y sencillos.

De acuerdo con Architectural Digest, el minimalismo se basa en la premisa de que “menos es más”, con espacios bien pensados para vivir el día a día sin distracciones ni excesos visuales. Asimismo, Elle Decoration señala que una de las características principales de este estilo es mantener una paleta unificada en un solo color, o máximo dos, para crear armonía y equilibrio .

Checa los siguientes diseños y dinos cuál te gustaría replicar en tu hogar.

Usa una paleta neutra: blanco cálido, beige, arena o greige.|(Especial/Pinterest)

Incorpora madera natural en tonos claros o medios.|Pinterest

Instala iluminación indirecta con tiras LED ocultas.|Pinterest

Coloca lámparas colgantes escultóricas sobre mesas o burós.|Pinterest

Integra muros con acabado en microcemento.|Pinterest

Sustituye puertas tradicionales por puertas lisas sin molduras.|Pinterest

Instala puertas de piso a techo y añade grandes ventanales sin cortinas pesadas.|Pinterest

Usa cortinas de lino ligero en tonos neutros e integra espejos de gran formato con marco delgado negro o dorado.|Pinterest

Diseños de salas minimalistas modernas.|Pinterest

|Pinterest

|Pinterest

|Pinterest

|Pinterest

Ropa de cama minimalista tipo hotel.|Pinterest

Un banco en la cama, luz en nichos y barandales de cristal.|Pinterest

|Pinterest

|Pinterest

Diseños minimalistas para casas.|Pinterest