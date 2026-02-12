inklusion logo Sitio accesible
46 ideas minimalistas para decorar o remodelar casas: se verán como de boutique

Estas FOTOS te llenarán de inspiración para iniciar un nuevo proyecto en tu hogar con el estilo del minimalismo

casas minimalistas diseños ideas
El minimalismo en los hogares se centra en tener lo esencial. |(ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Las casas con estilo minimalista, tanto en exteriores como en interiores, se distinguen por tener únicamente lo esencial para vivir. Cada elemento —desde la decoración hasta la distribución de las habitaciones — cumple una función clara. Por eso, si quieres sumarte a esta tendencia, te mostramos 46 ideas que pueden inspirarte. No importa si tu casa es pequeña, estos consejos funcionan también para proyectos económicos y sencillos.

De acuerdo con Architectural Digest, el minimalismo se basa en la premisa de que “menos es más”, con espacios bien pensados para vivir el día a día sin distracciones ni excesos visuales. Asimismo, Elle Decoration señala que una de las características principales de este estilo es mantener una paleta unificada en un solo color, o máximo dos, para crear armonía y equilibrio .

Checa los siguientes diseños y dinos cuál te gustaría replicar en tu hogar.

casa minimalista estilo
Usa una paleta neutra: blanco cálido, beige, arena o greige.|(Especial/Pinterest)
casa minimalista ideas
Incorpora madera natural en tonos claros o medios.|Pinterest
casa minimalista ideas
Instala iluminación indirecta con tiras LED ocultas.|Pinterest
casa minimalista ideas (2).png
Coloca lámparas colgantes escultóricas sobre mesas o burós.|Pinterest
casa minimalista ideas
Integra muros con acabado en microcemento.|Pinterest
casa minimalista ideas puertas.png
Sustituye puertas tradicionales por puertas lisas sin molduras.|Pinterest
ideas minimalistas casas
Instala puertas de piso a techo y añade grandes ventanales sin cortinas pesadas.|Pinterest
ideas minimalistas casas
Usa cortinas de lino ligero en tonos neutros e integra espejos de gran formato con marco delgado negro o dorado.|Pinterest
ideas remodelación minimalista
Diseños de salas minimalistas modernas.|Pinterest
ideas remodelación minimalista
|Pinterest
ideas remodelación minimalista
|Pinterest
ideas minimalistas cocina
|Pinterest
ideas remodelación minimalista decoración
|Pinterest
casa minimalista ideas ropa de cama
Ropa de cama minimalista tipo hotel.|Pinterest
ideas remodelación minimalista decoración
Un banco en la cama, luz en nichos y barandales de cristal.|Pinterest
ideas remodelación minimalista tips
|Pinterest
ideas remodelación minimalista diseños
|Pinterest
ideas remodelación minimalista diseños
Diseños minimalistas para casas.|Pinterest
ideas minimalistas casas
|Pinterest

