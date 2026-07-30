7 predicciones de salud y vitalidad para cada elemento zodiacal en este nuevo ciclo
Descubre cuáles son las mejores predicciones de salud y vitalidad para los diferentes signos, de acuerdo con el elemento zodiacal al que pertenecen
En la astrología médica contemporánea y el bienestar holístico, se dice que cada elemento zodiacal mantiene un estado de salud específico debido al equilibrio que genera entre el cuerpo físico y las vibraciones del cosmos.
Con el Sol transitando por la vibrante temporada de Leo, nos encontramos en el momento cúspide del año para regenerar nuestra vitalidad y revisar nuestros hábitos de autocuidado.
La energía de fuego de este periodo actúa como un motor que enciende el metabolismo celular, pero también puede exacerbar los procesos inflamatorios si no aprendemos a regular nuestro ritmo de vida.
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Las 7 predicciones de salud y vitalidad para cada elemento del zodíaco en este nuevo ciclo
- Elementos de Fuego
Al encontrarse en su propia temporada elemental, los signos de Fuego experimentarán un pico masivo de energía y motivación. Sin embargo, el peligro principal de este ciclo es la sobreactivación del sistema nervioso simpático, lo que puede derivar en agotamiento suprarrenas o burnout y picos de presión arterial por estrés.
- Elementos de Tierra
Para la Tierra, este nuevo ciclo exige poner un freno a la rigidez física y mental. Tu cuerpo manifestará las tensiones acumuladas a través del aparato digestivo, con una tendencia marcada a la inflamación intestinal, digestiones lentas o fluctuaciones en la sensibilidad a la insulina.
- Elementos de Aire
El Aire sentirá el impacto del ciclo directamente en la salud neurológica y respiratoria. La sobreestimulación digital y el flujo ininterrumpido de pensamientos provocarán episodios de neblina mental, dolores de cabeza tensionales e insomnio de conciliación debido a la falta de descanso cerebral.
- Elementos de Agua
Los signos de Agua experimentarán una fuerte fluctuación en su salud somática debido a su alta sensibilidad emocional. La acumulación de tensiones no verbalizadas se traducirá físicamente en retención de líquidos, pesadez en las extremidades inferiores y una respuesta inmunitaria más lenta.
Sumado a lo anterior, existen 3 predicciones generales en donde se advierte que los signos zodiacales podrían experimentar el impacto del ciclo en la calidad del sueño, problemas de regenetación ósea y articular causados por sedentarismo y problemas de salud mental.