ÚLTIMA HORA | Karely Ruiz rompe el silencio tras robo a su casa: “No vamos a dejar este hecho impune”

Karely Ruiz rompe el silencio. Luego de que se diera a conocer que la creadora de contenido sufrió un ataque violento en su casa durante la madrugada de este miércoles, 29 de julio, la celebridad de internet se pronunció al respecto con un comunicado emitido vía redes sociales. En este, aclara que no se trató de un intento de secuestro - como se especuló en un inicio - sino de un robo meramente material.

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"Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad", se lee en el comunicado compartido por la creadora de contenido.

Karely Ruiz revela cuál es su estado de salud y el de su familia tras ser víctima de robo

A lo largo del escrito, la influencer agradece a Dios y da a conocer que, tanto ella como su familia se encuentran bien: “Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien, y eso es lo más importante. Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así", añade.

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