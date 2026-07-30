“No veo que se muevan": Chef Zahie regaña a Carmen y Michelle por esta imperdonable razón en MasterChef 24/7

Este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7 no hubo espacio para treguas. La presión de servir a decenas de exigentes estudiantes de gastronomía volvió a poner a prueba los nervios de los participantes, demostrando que este tipo de retos suelen sacar a la luz tanto las mayores fortalezas como las peores grietas de los cocineros.

Y es que no cabe duda que formar parte del Top 12 de los mejores cocineros del Mundo MasterChef 24/7 es un gran honor, pero también implica alcanzar y mantener un nivel alto de desempeño en la cocina más famosa de México. Y esta noche, Michelle y Carmen pareciera que lo olvidaron; pero, la Chef Zahie estuvo ahí para recordárselos.

¿Por qué regañó la Chef Zahie a Michelle y Carmen este miércoles 29 de julio en MasterChef 24/7?

Durante el servicio, el tiempo comenzó a apremiar de forma crítica al equipo azul, capitaneado por Michelle. La falta de coordinación provocó que la Chef Zahie Téllez no se guardara nada y lanzara un severo regaño contra Carmen y la modelo. Con la firmeza que la caracteriza, la jueza les reprochó la falta de velocidad en los minutos finales con una frase contundente: “No veo que se mueven y se las va a comer el tiempo”. Zahie les recordó que la cocina más famosa de México exige un ritmo implacable que no perdona distracciones.

Por un momento, el pánico se apoderó de la estación y parecía inminente que el equipo no lograría entregar los platillos a tiempo. Sin embargo, contra todo pronóstico, la suerte jugó a su favor en el último segundo. El grupo no solo cumplió con el servicio completo, sino que terminó entregando tres menús de más, demostrando que la sazón y la reacción bajo presión lograron salvar la jornada.

Tras este caótico choque frente a las parrillas, los comensales finalmente emitirán sus votos en las urnas, dando paso al tenso conteo que definirá cuál fue será equipo ganador de la noche. ¿Quién logrará quedarse con la victoria?