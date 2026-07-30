Cómo preparar una deliciosa limonada de albahaca y pepino con el toque MasterChef 24/7

En los días de intenso calor o en momentos de alta tensión frente a los fogones como el que se vivió hoy miércoles 29 de julio, una bebida refrescante y con carácter puede cambiar por completo la experiencia en la mesa. Al puro estilo de las estaciones de MasterChef 24/7 , donde cada detalle cuenta para deslumbrar al jurado (o a los comensales invitados), una simple limonada puede transformarse en un cóctel de autor con solo integrar elementos herbales y el toque exacto de efervescencia.

La combinación de pepino fresco, el perfume aromático de la albahaca y el toque cítrico de la lima dan vida a una preparación llena de elegancia, ideal para sorprender a cuatro personas en tan solo 15 minutos.

Cómo preparar una limonada de albahaca y pepino con el toque MasterChef 24/7

Ingredientes (para 4 personas)



2 pepinos frescos

2 limas (para jugo, ralladura y decoración)

20 hojas de albahaca fresca

30 g de jarabe de agave

500 ml de agua mineral con gas

Hielo al gusto



Preparación:

Pela cuidadosamente los pepinos y reserva la piel. Corta la pulpa en trozos medianos y colócala en la licuadora junto con las hojas de albahaca, el jugo de una lima, su ralladura y el jarabe de agave.

Licua perfectamente todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. El truco maestro de los chefs radica en dejar reposar la preparación durante 10 minutos, permitiendo que la albahaca libere todos sus aceites esenciales y se integre de forma armónica con el pepino.

Pasado el tiempo de reposo, incorpora los 500 ml de agua mineral con gas. Pasa la mezcla por un colador fino para lograr una textura limpia y aterciopelada. Agrega las cáscaras de pepino reservadas para aportar notas frescas adicionales y lleva la bebida a enfriar.

Presentación digna de un platillo de alta competencia en MasterChef 24/7

Sirve la limonada en vasos altos repletos de hielo. Decora cada cristal con una rodaja fina de lima y las tiras de cáscara de pepino. Si buscas elevar la experiencia en una tarde veraniega, basta con añadir un caballito de ginebra para convertir esta refrescante limonada en un aperitivo sofisticado.

