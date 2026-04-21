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7 tendencias de maquillaje que dominarán mayo 2026

Descubre cuáles son las 7 mejores tendencias de maquillaje que dominarán durante todo el mes de mayo 2026 y el paso a paso para comenzar a usarlas a tu favor

7 tendencias de maquillaje que dominarán mayo 2026
7 tendencias de maquillaje que dominarán mayo 2026|Pexels: MART PRODUCTION

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Las tendencias en el mundo del maquillaje durante el próximo mes de mayo de 2026 dejarán a un lado la rigides de la perfección extrema y se enfocarán en una estética más auténtica y humana, de acuerdo con expertos.

Por ello, debes conocer los 7 estilos que marcarán las reglas en las próximas semanas y que te ayudarán a conseguir un look expresivo que transmita y que incluya las claves de transición hacia el clima más caluroso.

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Las 7 tendencias de maquillaje para mayo 2026

  • Cloud skin o piel de nube

Es una tendencia que sustituye al clean girl look y se enfoca más en un acabado híbrido que de luminosidad natural y matificación de zonas como la nariz y las ojeras. Se consigue con bases de cobertura ligera que permiten ver algunas "imperfecciones" naturales de la piel.

  • Ojos acuarela y en tonos cloud dancer

El color Pantone del año se traduce en sombras blancas y traslúcidas, satinadas y con brillo. Además, se puede combinar con el efecto acuarela, en donde los colores vibrantes se aplican en capas finas y difuminadas.

Las sombras de ojos acuarelas serán tendencia en mayo de 2026
Las sombras de ojos acuarelas serán tendencia en mayo de 2026|Pexels: Michael Obstoj

  • Blush Drapeado

El rubor ya no es sutil, ya que esculpe el rostro y sube desde las mejillas hasta las sienes para crear el efecto lifting.

  • Ojos maximalistas y delineados gráficos

También se puede optar por un look de impacto con cristales, piedras, delineados flotantes o geométricos.

  • Blurred lips

Es la tendencia que se influenció en la estética coreana y consiste en llevar labios de colores rosados o cerezas sin los contornos definidos, para dar el efecto de un "mordido suave".

El blush y el broncer ayudarán a estilizar el rostro y serán tendencia
El blush y el broncer ayudarán a estilizar el rostro y serán tendencia|Pexels: cottonbro studio

  • Bronceado inteligente

En lugar de un bronceado uniforme, se aplican tonos color tierra, cacao y espresso para dar calidez y sofisticación, lo que eleva completamente cualquier look.

  • Maquillaje sensorial y nueva tecnología

Debido a las altas temperaturas y a la exposición al sol, las fórmulas híbridas, que combinan maquillaje con protección o con activos reparadores, serán tendencia, priorizando el bienestar de la piel sobre la estética.

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