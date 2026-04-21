7 tendencias de maquillaje que dominarán mayo 2026
Descubre cuáles son las 7 mejores tendencias de maquillaje que dominarán durante todo el mes de mayo 2026 y el paso a paso para comenzar a usarlas a tu favor
Las tendencias en el mundo del maquillaje durante el próximo mes de mayo de 2026 dejarán a un lado la rigides de la perfección extrema y se enfocarán en una estética más auténtica y humana, de acuerdo con expertos.
Por ello, debes conocer los 7 estilos que marcarán las reglas en las próximas semanas y que te ayudarán a conseguir un look expresivo que transmita y que incluya las claves de transición hacia el clima más caluroso.
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Las 7 tendencias de maquillaje para mayo 2026
- Cloud skin o piel de nube
Es una tendencia que sustituye al clean girl look y se enfoca más en un acabado híbrido que de luminosidad natural y matificación de zonas como la nariz y las ojeras. Se consigue con bases de cobertura ligera que permiten ver algunas "imperfecciones" naturales de la piel.
- Ojos acuarela y en tonos cloud dancer
El color Pantone del año se traduce en sombras blancas y traslúcidas, satinadas y con brillo. Además, se puede combinar con el efecto acuarela, en donde los colores vibrantes se aplican en capas finas y difuminadas.
- Blush Drapeado
El rubor ya no es sutil, ya que esculpe el rostro y sube desde las mejillas hasta las sienes para crear el efecto lifting.
- Ojos maximalistas y delineados gráficos
También se puede optar por un look de impacto con cristales, piedras, delineados flotantes o geométricos.
- Blurred lips
Es la tendencia que se influenció en la estética coreana y consiste en llevar labios de colores rosados o cerezas sin los contornos definidos, para dar el efecto de un "mordido suave".
- Bronceado inteligente
En lugar de un bronceado uniforme, se aplican tonos color tierra, cacao y espresso para dar calidez y sofisticación, lo que eleva completamente cualquier look.
- Maquillaje sensorial y nueva tecnología
Debido a las altas temperaturas y a la exposición al sol, las fórmulas híbridas, que combinan maquillaje con protección o con activos reparadores, serán tendencia, priorizando el bienestar de la piel sobre la estética.