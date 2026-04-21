El decorar tu sala o cuarto con cuadros tiene un grado de dificultad y no es tan fácil como parece, ya que hacerlo de manera incorrecta puede provocar una contaminación visual, incluso que tu casa se vea más pequeña. Pero “poner muchos sin orden es peor”, por lo que en este artículo traemos para ti 8 ideas de cómo hacerlo bien. Así puedes mantener tu hogar ordenado, según Marie Kondo.

De acuerdo con la especialista en interiores, Pia Capdevila, en entrevista para El Mueble, se debe planificar qué tipo de cuadros y el contenido que se desea colgar en la pared, ya que la mayoría de las personas cometen el error de excederse con las piezas pequeñas y lo único que causa es que el espacio se vea desordenado y poco estético. Estas son las 4 ideas aesthetic para poner el lavabo afuera del baño y hacer más espacio en tu hogar.

Las ideas y consejos para colocar cuadros en la casa

1. Cuadros de gran tamaño: Con esta idea se reduce el número de elementos o cuadros, ya que uno de gran tamaño abarcará más la pared.

8 ideas para decorar tu sala o cuarto con grupos de cuadros: “Poner muchos sin orden es peor”|Pinterest

2. Altura adecuada: Para evitar colgar los cuadros demasiado altos, se recomienda hacerlo a la medida estándar, que es de 1.45 centímetros desde el suelo.

8 ideas para decorar tu sala o cuarto con grupos de cuadros: “Poner muchos sin orden es peor”|Pinterest

3. Pocas piezas: Bien dice un dicho que menos es más y en esta ocasión aplica, ya que solo basta con poner unos cuantos cuadros, a fin de que no se pierda la textura de la pared.

8 ideas para decorar tu sala o cuarto con grupos de cuadros: “Poner muchos sin orden es peor”|Pinterest

4. Distancias adecuadas: Para que tu casa se vea con orden, hay que establecer una medida estándar entre las distancias de los cuadros y alinearlos correctamente.

8 ideas para decorar tu sala o cuarto con grupos de cuadros: “Poner muchos sin orden es peor”|Pinterest

5. Centrarlos conforme al mueble: Un punto importante y en el que muchas personas cometen el error es que no centran el cuadro con respecto al mueble que se tiene debajo.

8 ideas para decorar tu sala o cuarto con grupos de cuadros: “Poner muchos sin orden es peor”|Pinterest

6. Ad hoc al estilo: Se debe tomar en cuenta qué estilo o diseño se tiene en el espacio donde se colocarán los cuadros, con el objetivo de que combinen.

8 ideas para decorar tu sala o cuarto con grupos de cuadros: “Poner muchos sin orden es peor”|Pinterest

7. Cuadros de paisajes: Este tipo de cuadros se recomienda poner en áreas de descanso, como lo puede ser la sala o el dormitorio.

8 ideas para decorar tu sala o cuarto con grupos de cuadros: “Poner muchos sin orden es peor”|Pinterest

8. Abstractos: Este tipo de cuadros son minimalistas y perfectos para las casas modernas.