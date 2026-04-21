3 looks de maquillaje ligeros que sí funcionan en mayo

Durante mayo de 2026, la tendencia abandona lo artificial para enfocarse en la hiper-luminosidad natural, tras algunos meses de capas densas, la primavera tardía pide looks de maquillaje ligeros que dejen respirar a la piel.

De acuerdo con los expertos, la gran protagonista de este mes es la estética acuosa, es decir, los rostros que parecen recién hidratados y acabados que juegan con la luz del sol sin sentirse pesados. No se trata de ir totalmente a "cara lavada", pero sí de proyectar una sofisticación minimalista.

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Además, el color regresa, pero de forma estratégica. Por ejemplo, un toque de frescura en las mejollas o un destello en los ojos serán clave para las próximas semanas. El truco está en conseguir un equilibrio entre el cuidado de la piel y un maquillaje que parece fundirse con ella.

Los 3 mejores looks de maquillaje ligeros para mayo 2026

Look efecto rocío

El look efecto rocío es el maquillaje ligero perfecto para esta temporada|Pinterest

Es un maquillaje monocromático, que se basa en utilizar un solo tono de rosado suave o de melocotón para aportar color en ojos, mejillas y labios.

Este estilo funciona a la perfección porque al usar texturas en crema o en gel, el maquillaje no se "acartona" con el calor, además de dar un aspecto saludable de "acabado de dar un paseo".

El toque especial para 2026 es aplicar un poco de bálsamo transparente sobre el párpado para dar un acabado brillante.

Mirada minty pastels

Los tonos pastel en la mirada dan un toque de color a todo el look|Pinterest

Esto es perfecto para obtener un toque de color sin saturar el rostro. Los delineados en tonos pastel, especialmente el verde menta o el lavanda, son los que se encuentran en tendencia.

El look funciona porque mantienes toda tu cara limpia y el foco se va hacia los ojos, solo complementa con un poco de rimel y corrector.

Sunkissed minimalista

Este look se consigue con bronceador y crema hidratante|Pinterest

Es una versión ligera del look que imita el bronceado de los rayos del sol, dejando atrás el contorno marcado y enfocándose más hacia una estética de calidez.

Funciona porque se utilizan bronceadores mezclados con cremas hidratantes para conseguir un tono uniforme y transparente.

