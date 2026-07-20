7 trucos de maquillaje coreano para lucir un rostro más joven
Estos son los mejores 7 trucos de maquillaje coreano para verte mucho más joven, de acuerdo con expertos en rutinas de belleza y looks en tendencia
El maquillaje coreano se ha convertido en el referente mundial de la belleza gracias a su enfoque antiaging, el cual busca recrear la frescura, el brillo y la vitalidad de una piel adolescente.
A diferencia de las técnicas occidentales que suelen estructurar el rostro con contornos marcados y texturas mate, la rutina de belleza coreana o K-beauty se centra en la luminosidad natural, las líneas suaves y la corrección sutil de imperfecciones.
Para lograr ese ansiado efecto de piel de porcelana o glass skin, es necesario cambiar las bases pesadas por capas ultrafinas de hidratación y color. Adoptar estos hábitos de la cosmética asiática te permitirá rejuvenecer tus facciones de inmediato, devolviéndole la jugosidad al rostro y suavizando la mirada.
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Los 7 trucos de maquillaje coreano para lucir más joven
- La base ultraligera con efecto Dewy Skin
Las mujeres coreanas priorizan la hidratación extrema antes del color para que la piel brille de forma natural, como si estuviera húmeda.
- Cejas rectas y difuminadas
En Occidente se usan las cejas muy arqueadas y angulares, lo cual endurece las facciones y pude sumarte años.
- Labios degradados o efecto mordido
Los labios perfilados con colores oscuros y mate reducen el volumen de la boca de forma artificial. Aplica un corrector en los bordes externos de los labios para difuminarlos.
- Resaltar el Aegyo Sal
Es la pequeña acumulación de grasa que se forma debajo de los ojos al sonreír, un rasgo sumamente tierno en la cultura coreana.
- Rubor alto en tonos frutales
Aplicar rubor en diagonal debajo del pómulo ayuda a esculpir, pero puede hundir el rostro si se pierde volumen por la edad.
- Delineado de ojos caído o Puppy Eyes
El clásico delineado Cat Eye levanta la mirada pero suele endurecer los ojos o hacerlos lucir más pequeños.
- Iluminación estratégica con texturas húmedas
El uso de iluminadores con partículas de brillo muy grandes acentúa las arrugas y los poros abiertos del rostro, lo que te hace lucir mucho más joven.