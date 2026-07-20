7 trucos de maquillaje coreano para lucir un rostro más joven

El maquillaje coreano se ha convertido en el referente mundial de la belleza gracias a su enfoque antiaging, el cual busca recrear la frescura, el brillo y la vitalidad de una piel adolescente.

A diferencia de las técnicas occidentales que suelen estructurar el rostro con contornos marcados y texturas mate, la rutina de belleza coreana o K-beauty se centra en la luminosidad natural, las líneas suaves y la corrección sutil de imperfecciones.

Para lograr ese ansiado efecto de piel de porcelana o glass skin, es necesario cambiar las bases pesadas por capas ultrafinas de hidratación y color. Adoptar estos hábitos de la cosmética asiática te permitirá rejuvenecer tus facciones de inmediato, devolviéndole la jugosidad al rostro y suavizando la mirada.

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Los 7 trucos de maquillaje coreano para lucir más joven

La base ultraligera con efecto Dewy Skin

Las mujeres coreanas priorizan la hidratación extrema antes del color para que la piel brille de forma natural, como si estuviera húmeda.

Cejas rectas y difuminadas

En Occidente se usan las cejas muy arqueadas y angulares, lo cual endurece las facciones y pude sumarte años.

Los trucos de maquillaje coreano para verte más joven|Pinterest

Labios degradados o efecto mordido

Los labios perfilados con colores oscuros y mate reducen el volumen de la boca de forma artificial. Aplica un corrector en los bordes externos de los labios para difuminarlos.

Resaltar el Aegyo Sal

Es la pequeña acumulación de grasa que se forma debajo de los ojos al sonreír, un rasgo sumamente tierno en la cultura coreana.

Rubor alto en tonos frutales

Aplicar rubor en diagonal debajo del pómulo ayuda a esculpir, pero puede hundir el rostro si se pierde volumen por la edad.

El maquillaje coreano que te hace lucir más joven y en tendencia|Pinterest

Delineado de ojos caído o Puppy Eyes

El clásico delineado Cat Eye levanta la mirada pero suele endurecer los ojos o hacerlos lucir más pequeños.

Iluminación estratégica con texturas húmedas

El uso de iluminadores con partículas de brillo muy grandes acentúa las arrugas y los poros abiertos del rostro, lo que te hace lucir mucho más joven.

