Este es el “maquillaje australiano” que marca tendencia

El mundo del maquillaje es muy sorprendente por lo que recurrentemente tenemos nuevos estilos y técnicas que hacen que puedas verte muy bien. En la actualidad el “maquillaje australiano”, está invadiendo las redes sociales.

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La popularidad de este estilo es porque brinda calidez, luminosidad y un efecto sunkissed. El maquillaje está siendo muy requerido debido a que te hará lucir natural que es la tendencia de este año.

¿De qué se trata el "maquillaje australiano"?

El maquillaje australiano tiene como objetivo poder resaltar la belleza natural por medio de un acabado saludable. Deja la piel luminosa, uniforme y no deja un efecto pesado.

Para lograr el objetivo es que se utilizan los colores cálidos. Puedes utilizar marrones suaves, terracota y matices dorados que se integran en ojos, mejillas y rostro para crear un conjunto armónico que aporta calidez sin endurecer las facciones.

Cabe destacar que este maquillaje busca acompañar a tu rostro, brindando un estilo equilibrado, fresco y favorecedor. Es decir que la naturalidad es la prioridad sobre todo en el día a día.

La naturalidad es importante.

Se recomienda usar bases ligeras, bronceador y los tonos cálidos. Se deja de lado el maquillaje estructurado y cargado para reemplazarlo por un acabado más fresco y luminoso.

Es un estilo con mucha presencia porque tiene la capacidad de favorecer sin transformar en exceso. No se trata de redefinir el rostro, sino de potenciar lo que ya está ahí, aportando luz y calidez de manera estratégica. Obtendrás un rostro descansado y saludable.

Por último, tenemos que mencionar que los ojos se deben maquillar de forma sencilla, con colores neutros o tierra, y las cejas se mantienen lo más naturales posible. Los labios deben ser tratados con bálsamos con color o brillos suaves. En general, el enfoque está en cuidar la piel y usar pocos productos, logrando un look práctico, cómodo y adecuado para climas cálidos.