Así puedes rejuvenecer tu mirada con las cejas despejadas

Uno de los factores de la cara que roban muchas miradas en el rostro, son las cejas , ya que estas han tomado mucho protagonismo este 2026, por lo que es normal que se encuentren en tendencia en el mundo de la belleza. Todo esto, recordamos que en años utilizaban de forma definida, mientras que ahora se espera un estilo mucho más relajado y realista, con un acabado más ligero y hasta cierto punto despeinado.

Los expertos en imagen, han asegurado que para este año las cejas jugarán un rol muy importante en el mundo de la belleza, ya que serán clave al momento de brindar frescura y suavidad en la expresión del rostro. Recordemos que las cejas son de vital importancia, pues dan armonía facial.

¿Qué tendencia en las cejas te ayuda a rejuvenecer?

De acuerdo con la tendencia que está de moda en la actualidad, las cejas se necesitan ver más naturales para dar un toque más relajado y que el rostro no se vea tan rígido, por lo que todo debe tener un equilibrio. De acuerdo con los expertos, se ha revelado que las cejas firmes no van más con la moda, su momento de brillar fueron los años 90 y 2000.

Ahora, si quieres lucir única y muy natural, las cejas deben ir despejadas, donde lo que resalte sea el volumen y la textura. Esto solo es un pequeño cambio para aceptar la belleza natural. Una famosa que ha llevado este tema muy por todo lo alto es Margaret Qualley, quien opta por cejas naturales y despeinadas.

Para lograr este look, también se deben de tomar en cuenta ciertos cuidados, el uso de geles fijadores, cepillos especiales ayudan a que esta parte del rostro tenga una mejor apariencia, todo sin perder el efecto natural.

