8 cortes de pelo en mujeres que vuelven loco a cualquier hombre: los aman aunque no lo digan

Si quieres que tu cabello se robe las miradas de todos los hombres, genere interés y provoque admiración, puedes elegir uno de estos 8 cortes de pelo para mujeres que están de moda, son sencillos de hacer y destacan por su movimiento.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para mujeres que atraen a los hombres?

Los mejores cortes de pelo y peinados para mujeres que llaman la atención, se ven hermosos y sensuales, son, según el portal de moda Hairhub:

Corte Bob recto a la mandíbula: Funciona porque deja el cuello y la clavícula al descubierto, zonas supersensuales. Se logra con un corte limpio, recto y bien pulido, a la altura de la mandíbula o apenas abajo. Combínalo con labios rojos, aretes pequeños y looks minimalistas para un efecto elegante pero provocador.

El corte bob es limpio, recto y bien pulido.|(Especial/´Pinterest)

Long bob (lob) con ondas suaves: Enloquece porque se ve natural, fresca y muy tocable. Se corta a la altura de los hombros con capas ligeras y se peina con ondas relajadas hechas con tenaza o plancha. Va perfecto con maquillaje nude, blazer o vestidos fluidos para un aire effortless sexy.

Enloquece porque se ve natural, fresca y muy tocable. Se corta a la altura de los hombros con capas ligeras y se peina con ondas relajadas hechas con tenaza o plancha. para un aire effortless sexy. Corte en capas largas: Atrae porque aporta movimiento y volumen sin perder feminidad. Se hace manteniendo el largo, pero degradando desde el rostro hacia abajo. Combínalo con jeans, blusas básicas y maquillaje luminoso para un look clásico que nunca falla.

Los cortes bob y pixie son atrevidos.|Pinterest

Pixie cut femenino: Impacta porque transmite seguridad y carácter, algo que resulta muy atractivo. Se logra con laterales cortos y parte superior ligeramente más larga para estilizar. Llévalo con delineado marcado, labios intensos y ropa estructurada para elevar el efecto .

Impacta porque transmite seguridad y carácter, algo que resulta muy atractivo. Se logra con laterales cortos y parte superior ligeramente más larga para estilizar. . Shag moderno: Vuelve loco porque se ve desenfadado, rebelde y sexy sin esfuerzo. Se corta con muchas capas desfiladas y fleco abierto. Combínalo con maquillaje natural, chaquetas de cuero o looks boho para potenciar su vibra atrevida.

La melena en capas largas y raya en medio lucen increíble.|Pinterest

Melena larga y recta con raya al centro: Funciona porque comunica elegancia, misterio y sensualidad clásica. Se hace con puntas bien definidas y tratamiento de brillo. Queda increíble con vestidos ajustados, labios nude o gloss y accesorios finos.

Funciona porque comunica elegancia, misterio y sensualidad clásica. Queda increíble con vestidos ajustados, labios nude o gloss y accesorios finos. Corte a la altura del pecho con fleco cortina: Seduce porque enmarca el rostro y suaviza las facciones. Se logra con capas frontales y fleco abierto que caiga a los lados. Combínalo con maquillaje romántico, blusas suaves y colores claros.

Seduce porque enmarca el rostro y suaviza las facciones. Combínalo con maquillaje romántico, blusas suaves y colores claros. Corte midi con puntas desfiladas: Atrae porque se mueve con cada paso y da un aire juvenil. Se corta entre hombros y pecho, afinando las puntas con tijera o navaja. Va perfecto con looks casuales, ondas naturales y maquillaje fresco.

El corte midi y el corte a la altura del pecho con flequillo cortina.|Pinterest

¿Cómo elegir el largo del pelo según tu forma de la cara?

El corte de pelo que se acomoda a cada forma de la cara ayuda a destacar facciones del rostro, así como esconder algunos defectos como entradas y el tamaño de la frente o las orejas. De acuerdo con Elle, debes seguir las siguientes reglas: