8 cortes de pelo y peinados que puedes combinar para crear una apariencia de mayor volumen

Con pequeños cambios en el corte y la forma de peinar la melena es posible conseguir un efecto visual de mayor volumen sin recurrir a transformaciones demasiado drásticas. Las capas, las ondas y algunos flequillos pueden combinarse para darle movimiento al cabello. Si buscas inspiración, también puedes conocer 4 ideas de cortes bob con flequillo de lado , una opción que permite jugar con diferentes largos y texturas.

De acuerdo con Southern Living, algunos cortes con capas, formas estructuradas y movimiento ayudan a crear una apariencia de mayor cuerpo en la melena. En este sentido, puedes combinar un corte pensado para aportar dimensión con un peinado que levante las raíces. También puedes inspirarte en estos cortes bob con volumen para encontrar una alternativa que se adapte a tu estilo.

8 combinaciones para conseguir una melena con más volumen

1. Bob en capas + ondas suaves

El bob puede adquirir una apariencia mucho más dinámica cuando se combina con capas ligeras. Las ondas suaves ayudan a crear textura y evitan que el cabello luzca completamente pegado, especialmente en las puntas.

2. Long bob + brushing con movimiento

Si prefieres conservar mayor longitud, el long bob puede combinarse con un brushing realizado con cepillo redondo. Levantar ligeramente las raíces y curvar las puntas crea una silueta más amplia sin perder elegancia.

Peinados para lucir mayor volumen.|(Especial/Pinterest)

3. Capas largas + raya de lado

Las capas largas aportan movimiento sin modificar demasiado el largo. Al llevarlas con la raya ligeramente hacia un costado, puedes generar mayor altura en la raíz y conseguir que la melena tenga una apariencia menos plana.

4. Flequillo cortina + ondas despeinadas

El flequillo cortina puede integrarse con capas alrededor del rostro y combinarse con ondas relajadas. Esta mezcla crea diferentes niveles de movimiento y ayuda a que el cabello se vea con mayor dimensión.

5. Shag suave + textura natural

Para quienes buscan un cambio más marcado, un shag de capas suaves puede ser una alternativa. Su estructura aporta movimiento en diferentes zonas de la melena, especialmente cuando se deja visible la textura natural.

Ideas de cortes de pelo y peinados.|(Especial/Pinterest)

6. Corte midi + brushing en la raíz

Un corte midi puede ganar cuerpo cuando se combina con un secado que eleve la zona superior. Glamour señala que el corte, la técnica de peinado y los productos adecuados pueden trabajar juntos para crear una apariencia más voluminosa.

7. Bob recto + ondas hacia afuera

Aunque un bob recto tiene una estructura definida, puedes cambiar completamente su apariencia con unas ondas ligeras. Llevar las puntas ligeramente hacia afuera aporta amplitud y movimiento, sobre todo alrededor de los laterales.

Cortes de pelo que dan mayor volumen.|(Especial)

8. Capas internas + peinado suelto

Si no quieres perder longitud, las capas internas pueden ser una buena opción. Crean movimiento en el interior de la melena y reducen parte del peso sin modificar demasiado el largo, lo que permite combinar el corte con ondas o un brushing ligero.

¿Cómo elegir la mejor combinación?

No todos los cabellos necesitan el mismo tipo de volumen. La textura, el largo y la densidad natural son claves para elegir el corte y el peinado adecuados. Una melena fina puede beneficiarse de capas estratégicas y productos ligeros, mientras que un cabello con textura puede aprovechar sus ondas naturales.

Así, combinar correctamente un corte con un peinado puede convertirse en una forma sencilla de transformar la apariencia de la melena, aportando cuerpo, movimiento y una sensación visual de mayor abundancia sin necesidad de cambiar por completo tu estilo.