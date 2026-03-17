Las cortinas ya no son una opción para los especialistas de interiores de hogar, pues prefieren optar por otras opciones más aesthetic, a fin de que tu casa se vea cara. Un ejemplo de ello son estas 4 ideas para reemplazar que, aunque cumplen con la misma función, le dan un diseño completamente diferente a la sala, cocina y recibidor, por mencionar algunas zonas de la vivienda. Así puedes suplir las mamparas del baño por algo más elegante.

De acuerdo con un artículo de Ofiprix, las cortinas solían ser la opción más común para cubrir las ventanas y regular la luz solar, pero en estos últimos años han salido al mercado varias alternativas, desde propuestas minimalistas hasta ideas innovadoras, que elevan la plusvalía de tu casa. Estas son las 9 ideas para remodelar un apartamento pequeño y que aun así se vea aesthetic.

Las cortinas comunes tienen muchas ventajas, pero como en todo existe la contraparte, pues son complicadas de limpiar, no te permiten tener un control total de la entrada de luz y sus diseños no combinan con las casas modernas.

Las opciones para reemplazar las cortinas en casa

1. Persianas: Son la primera opción para reemplazar las cortinas clásicas, ya que se integran perfectamente a las decoraciones modernas. Están disponibles en diferentes materiales, como madera, aluminio o PVC.

4 ideas para reemplazar las cortinas de tu casa por opciones más aesthetic: tu hogar se verá caro|Pinterest

2. Estores enrollables: Se podría decir que se trata de una cortina moderna, pero que le da un toque minimalista al espacio. Son ideales tanto para casa como para oficina.

4 ideas para reemplazar las cortinas de tu casa por opciones más aesthetic: tu hogar se verá caro|Pinterest

3. Paneles japoneses: Es una buena opción para los ventanales grandes, pues le dará un toque moderno a tu casa o a la oficina, si es que optas por instalarlas en tu área de trabajo.

4 ideas para reemplazar las cortinas de tu casa por opciones más aesthetic: tu hogar se verá caro|Pinterest

4. Película de privacidad: Estas láminas adhesivas impiden que las personas vean al interior de tu casa y, lo mejor de todo, es que eliminan casi al 100% la entrada de los rayos del sol, por lo que reducirán el calor en tu hogar. Es una opción discreta y muy económica.