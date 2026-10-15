Los elementos de la película KPop Demon Hunters tienen elementos que se pueden llevar a la manicura, con acabados discretos hasta decoraciones con brillos y figuras, que se pueden replicar en estos 9 diseños de uñas que solo podría usar una verdadera fan de la película de Netflix, al igual que estos 4 disfraces para pedir dulces este Día de Muertos que puedes hacer en casa.

Los diseños de uñas de KPop Demon Hunters

1. Morado y negro: Una base morada con detalles negros y pequeños trazos plateados puede evocar la faceta sobrenatural de Rumi, que puede llevar a estas 5 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters con tela y materiales reciclados. Para conseguir un resultado más elaborado, pide que dibujen líneas finas en forma de símbolos sobre una o dos uñas y mantengan el resto con esmalte liso.

9 diseños de uñas de Kpop Demon Hunters que solo podría usar una verdadera fan|IA

2. Rosa cromado con destellos: La estética de Mira puede inspirar una manicura con degradado rosa y violeta, acabado brillante y pequeños adornos tridimensionales.

3. Verde, naranja y plata para Zoey: Una mezcla de verde lima y naranja crea una combinación llamativa que puedes equilibrar con líneas plateadas o un acabado cromado. Otra opción consiste en aplicar el degradado solo en dos uñas y dejar las demás en un tono uniforme.

4. El sello dorado Honmoon: El Honmoon es una barrera sobrenatural importante dentro de la historia. Para convertirlo en decoración, utiliza una base nude o rosa lechoso y agrega círculos dorados, líneas curvas y pequeños destellos.

5. Manicura negra con efecto espejo: Elige esmalte negro, polvo cromado plateado y líneas curvas para lograr un acabado metálico que recuerde la faceta de combate de las protagonistas.

6. Una uña diferente para cada integrante: Escoge tres uñas de los colores que identifican a Rumi, Mira y Zoey. Utiliza las restantes para repetir una base neutra con estrellas, puntos o líneas plateadas.

7. Negro, violeta y plata para los Saja Boys: Una base oscura con degradado violeta y pequeños reflejos plateados permite representar el lado misterioso de la agrupación rival.

8. Uñas con Derpy: Puedes elegir una base blanca o crema y añadir rayas negras, pequeños detalles azules y una ilustración del tigre en una uña.

9. Efecto galaxia: Aplica una base azul oscuro o violeta, difumina una pequeña zona con esmalte más claro y agrega estrellas plateadas de distintos tamaños.