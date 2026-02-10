8 diseños de lentes perfectos para cara ovalada: disimulan tus facciones y se ven preciosos
Este tipo de rostros deben usar marcos rectangulares, ojo de gato y geométricos; checa las ideas que están en tendencia
Si quieres remodelar tus lentes, o es tiempo de usar unos nuevos, aprovecha esta situación para darle un estilo a tu outfit diario con diseños que disimulen tus facciones y se vean preciosos, sobre todo si tienes la cara redonda.
Expertos en belleza y moda sugieren que los mejores modelos de lentes para este tipo de rostro, que es equilibrado , pómulos ligeramente anchos y mandíbula curva, le van bien los marcos rectangulares, ojo de gato, geométricos y de aviador.
Los mejores diseños de lentes para cara ovalada que se ven hermosos
- Lentes cat-eye suaves: Levantán visualmente el rostro y afinan pómulos; dan un look femenino, sofisticado y ayudan a disimular mejillas anchas sin endurecer facciones.
- Armazones redondos medianos: Equilibran rasgos marcados y suavizan la expresión; ideales si quieres un estilo dulce, intelectual y muy aesthetic.
- Lentes rectangulares de bordes delgado: Definen sin exagerar y estilizan el rostro; disimulan facciones fuertes y aportan un aire moderno y elegante.
- Armazones cuadrados oversize: Crean contraste con la forma ovalada, afinan visualmente y aportan presencia; perfectos para looks chic y seguros.
- Lentes aviador estilizados: Alargan el rostro y suavizan la zona de la mandíbula; dan un toque fresco, clásico y favorecedor sin verse rudos.
- Armazones transparentes o nude: No cargan el rostro y permiten que las facciones se vean más suaves; ideales para un look limpio, natural y luminoso.
- Lentes geométricos ligeros: Rompen la simetría del rostro ovalado y estilizan; aportan personalidad sin endurecer los rasgos.
- Armazones de carey claro: Aportan contraste suave y calidez; ayudan a disimular facciones marcadas y dan un look elegante y atemporal.
¿Cuáles lentes NO quedan con cara ovalada?
Si tienes una cara redonda debes evitar a toda costa los lentes con formas pequeñas o muy delgadas, sobre todo si quieres disimular facciones. Los mejores tamaños para ti son los medianos y grandes.
Eso sí, dependerá del tamaño del cristal el modelo que puedan adaptarse a estos lentes. Cuando acudas a tu cita con el optometrista, revisa cómo te quedan algunos de ellos.