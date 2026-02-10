8 diseños de lentes perfectos para cara ovalada: disimulan tus facciones y se ven preciosos

Si quieres remodelar tus lentes, o es tiempo de usar unos nuevos, aprovecha esta situación para darle un estilo a tu outfit diario con diseños que disimulen tus facciones y se vean preciosos, sobre todo si tienes la cara redonda.

Expertos en belleza y moda sugieren que los mejores modelos de lentes para este tipo de rostro, que es equilibrado , pómulos ligeramente anchos y mandíbula curva, le van bien los marcos rectangulares, ojo de gato, geométricos y de aviador.

Los mejores diseños de lentes para cara ovalada que se ven hermosos

Lentes cat-eye suaves: Levantán visualmente el rostro y afinan pómulos; dan un look femenino, sofisticado y ayudan a disimular mejillas anchas sin endurecer facciones.

Los lentes ojo de gato se ven sofisticado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Armazones redondos medianos: Equilibran rasgos marcados y suavizan la expresión; ideales si quieres un estilo dulce, intelectual y muy aesthetic.

Los lentes redondos quedan bien en cara ovalada.|(Especial/Pinterest)

Lentes rectangulares de bordes delgado: Definen sin exagerar y estilizan el rostro; disimulan facciones fuertes y aportan un aire moderno y elegante .

Armazones cuadrados oversize: Crean contraste con la forma ovalada, afinan visualmente y aportan presencia; perfectos para looks chic y seguros.

Crean contraste con la forma ovalada, afinan visualmente y ; perfectos para looks chic y seguros. Lentes aviador estilizados: Alargan el rostro y suavizan la zona de la mandíbula; dan un toque fresco, clásico y favorecedor sin verse rudos.

Armazones transparentes o nude: No cargan el rostro y permiten que las facciones se vean más suaves; ideales para un look limpio, natural y luminoso .

Lentes geométricos ligeros: Rompen la simetría del rostro ovalado y estilizan; aportan personalidad sin endurecer los rasgos.

Armazones de carey claro: Aportan contraste suave y calidez; ayudan a disimular facciones marcadas y dan un look elegante y atemporal.

¿Cuáles lentes NO quedan con cara ovalada?

Si tienes una cara redonda debes evitar a toda costa los lentes con formas pequeñas o muy delgadas, sobre todo si quieres disimular facciones. Los mejores tamaños para ti son los medianos y grandes.

Eso sí, dependerá del tamaño del cristal el modelo que puedan adaptarse a estos lentes. Cuando acudas a tu cita con el optometrista, revisa cómo te quedan algunos de ellos.