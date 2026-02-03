7 colores que se ven mejor en las uñas cortas: puedes usarlo en gelish o rubber
Este tipo de uñas son lo mejor, ya que no solo lucirán hermosas, pues también te las cuidará al usarlas en este estilo
Las uñas cortas son por mucho las mejores para las mujeres, ya que no corren el riesgo de que se les rompan o gastar cientos de pesos en acudir con la manicurista o al salón de belleza, ya que estos modelos se pueden hacer desde la comodidad de tu casa y puedes usarlas en gelish o rubber con algunos colores. Conoce estos 8 modelos que combinan con todo y te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas.
Primero se debe entender qué son estos dos estilos, ya que ambos ayudan a que tus uñas luzcan fuertes. Gelish es un esmalte que ayuda a que tu manicura dure entre 2 y 3 semanas, aunque ello depende del crecimiento de la extremidad del dedo. Estos son los mejores 7 diseños en color blanco lechoso que se ven lindad y muy elegantes en cortas.
Mientras que, rubber, es un esmalte en gel denso que ayuda a fortalecer y proteger las uñas naturales. Son perfectas para aquellas que las tienen quebradizas. Este producto se puede utilizar como adherente al diseño de tu elección, a fin de lucir una manicura a la perfección.
Los mejores colores para usar en uñas cortas
Las uñas cortas son perfectas para aquellas mujeres que hacen mucho deporte, se dedican a la cocina o teclean todos los días, pues así no las estropean. No obstante, existen algunos colores que harán que tu manicura luzca elegante, como lo son los siguientes:
1. Beige
2. Rosa pálido
3. Pasteles
4. Rojo
5. Coral
6. Plateado
7. Dorado.
De acuerdo con el portal Manicurist, hay una rutina a seguir con 3 puntos importantes para que tus uñas cortas luzcan sanas y sean más duraderas, que solo te tomará unos cuantos minutos de tu tiempo, las cuales son:
- Aplicar emoliente al día o varias veces a la semana
- Limar los laterales, sin llegar a que se vean totalmente redondas
- Hidratar y nutrir las uñas con el producto de su confianza.