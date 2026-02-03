7 colores que se ven mejor en las uñas cortas: puedes usarlo en gelish o rubber

Las uñas cortas son por mucho las mejores para las mujeres, ya que no corren el riesgo de que se les rompan o gastar cientos de pesos en acudir con la manicurista o al salón de belleza, ya que estos modelos se pueden hacer desde la comodidad de tu casa y puedes usarlas en gelish o rubber con algunos colores. Conoce estos 8 modelos que combinan con todo y te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas.

Primero se debe entender qué son estos dos estilos, ya que ambos ayudan a que tus uñas luzcan fuertes. Gelish es un esmalte que ayuda a que tu manicura dure entre 2 y 3 semanas, aunque ello depende del crecimiento de la extremidad del dedo. Estos son los mejores 7 diseños en color blanco lechoso que se ven lindad y muy elegantes en cortas.

Mientras que, rubber, es un esmalte en gel denso que ayuda a fortalecer y proteger las uñas naturales. Son perfectas para aquellas que las tienen quebradizas. Este producto se puede utilizar como adherente al diseño de tu elección, a fin de lucir una manicura a la perfección.

Los mejores colores para usar en uñas cortas

Las uñas cortas son perfectas para aquellas mujeres que hacen mucho deporte, se dedican a la cocina o teclean todos los días, pues así no las estropean. No obstante, existen algunos colores que harán que tu manicura luzca elegante, como lo son los siguientes:

1. Beige

2. Rosa pálido

3. Pasteles

4. Rojo

5. Coral

6. Plateado

7. Dorado.

De acuerdo con el portal Manicurist, hay una rutina a seguir con 3 puntos importantes para que tus uñas cortas luzcan sanas y sean más duraderas, que solo te tomará unos cuantos minutos de tu tiempo, las cuales son:

