El low fade ha ganado terreno y se ha vuelto tendencia entre los hombres por dar elegancia y versatilidad, pues se puede llevar tanto en ocasiones casuales como formales. Por ello, traemos para ti estos 8 diseños que son originales y casi nadie usa, por si quieres experimentar con un nuevo corte. Conoce cuáles les favorecen más a los masculinos de 40 y 50 años que son tendencia en este 2026.

En contexto, este corte es un tipo de degradado que comienza justo por encima de las orejas que, a diferencia del mid fade o el high fade, el desvanecido es más elegante. Sin duda, una gran opción para las personas que buscan un look moderno, según el portal Esquire Colombia. Estos son los que les van bien a los hombres de 40 a 50 años y es para todo tipo de rostros.

Los mejores cortes low fade para hombre

1. Low taper fade: Es una buena opción para los hombres que buscan un estilo clásico. Es ideal para llevar al trabajo o a eventos especiales.

8 diseños para low fade que quedan originales y casi nadie los usa|Pinterest

2. Low skin fade: Es ideal para los hombres que buscan un look más llamativo, ya que el corte arranca desde una medida más baja.

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3. Low drop fade: Este corte puede tener diferentes estilos, pues en la parte superior puedes dejarte un cabello con bastante volumen o algo más definido.

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4. Fringe: Este estilo es muy popular entre los jóvenes, pues se deja un pequeño flequillo en la parte de la frente.

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5. Pompadour: La técnica para que este corte sea un éxito es dejar un buen volumen de cabello en la parte superior.

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6. Con línea: Para darle un diseño diferente al low fade, se le puede marcar una línea, para así darle ese toque urbano.

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7. Quiff: Es idéntico al pompadour por tener un gran volumen en la parte superior, pero el look es ligeramente despeinado.

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8. Con barba: Un buen conjunto es un corte low fade con un degradado que conecta con la barba, dándole un impacto visual de una transición suave.