9 cortes de pelo para hombres de 40 a 50 años que serán tendencia en 2026: se ven padrísimos

A menudo se cree que los hombres no le prestan tanta atención a los detalles de su imagen, pero esta es una idea bastante equivocada. Lo cierto es que suelen buscar estilos que se adapten a ellos y les sean funcionales para el día a día, empezando por los cortes de pelo, de los cuales usualmente prefieren opciones atemporales, fáciles de mantener y que vayan bien con su rango de edad.

En el caso de los que están entre los 40 y 50 años, las apuestas principales se centran en modelos elegantes y con un aire rejuvenecedor sutil. La buena noticia es que este 2026, varias de las tendencias masculinas aportarán por frescura, textura discreta y acabados que favorezcan a todos.

Cortes de pelo para hombres: 9 ideas que quedan perfecto a partir de los 40 años

Texturizado corto . Bajo la premisa de jugar con el volumen de la cabellera, el texturizado corto es buenísimo entre los cortes de pelo para hombres que sí se ven elegantes .

. Bajo la premisa de jugar con el volumen de la cabellera, el texturizado corto es buenísimo entre los . Fade clásico con volumen. Uno de los estilos masculinos más conocidos, es el "fade", que es sofisticado y le inyecta frescura al rostro pero sin perder la seriedad.

9 cortes de pelo para hombres que son elegantes y atemporales|Pinterest

Pompadour para hombres . Para aquellos que prefieren probar algo llamativo, el pampadour con línea bien delineada y volumen discreto es una apuesta infalible.

. Para aquellos que prefieren probar algo llamativo, el pampadour con línea bien delineada y volumen discreto es una apuesta infalible. Crew cut. Los peinados tipo "crew" son versiones refrescantes del militar clásico y supercorto, conservando el degradado en laterales y agregando densidad.

9 cortes de pelo para hombres que son elegantes y atemporales|Pinterest

Side part largo . Tratándose de cabelleras largas y lacias, una opción de cortes de pelo para hombre que no fallan , es el side part, que puede perfeccionarse con gel dependiendo de la ocasión.

. Tratándose de cabelleras largas y lacias, una opción de , es el side part, que puede perfeccionarse con gel dependiendo de la ocasión. French crop. Un estilo mucho más atrevido, aunque igual de favorecedor, es el "french crop", que disimula un poco las entradas frontales y da una apariencia renovada.

9 cortes de pelo para hombres que son elegantes y atemporales|Pinterest

Undercut degradado . El efecto degradado en las cabelleras se ve sumamente elegante y lo mejor es que puede fusionarse con otros estilos en la parte superior.

. El efecto degradado en las cabelleras se ve sumamente elegante y lo mejor es que puede fusionarse con otros estilos en la parte superior. Corte medio - largo al natural. En el caso de los cortes de pelo largo para hombre, una apuesta segura son los estilos medios desenfadados, que incluso quitan un par de años de encima.

9 cortes de pelo para hombres que son elegantes y atemporales|Cortes de pelo

Buzz cut. Es un estilo que deja totalmente al descubierto el pelo y emana seguridad al instante, además de que se puede peinar en menos de cinco minutos