7 cortes de pelo para hombres de 40 a 50 años que se ven increíbles: para varios tipos de rostro
Existen opciones de cortes de pelo que se adaptan a distintos tipos de rostro y estilos de vida, logrando un look increíble en hombres sin perder sofisticación.
Con el paso de los años, elegir el corte de pelo adecuado se vuelve clave para proyectar una imagen segura, actual y bien cuidada. Entre los 40 y 50 años existen cortes que combinan madurez y modernidad, adaptándose a distintos tipos de rostro y texturas de cabello.
En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron 7 estilos de cabellera para hombres, los cuales demuestran que es posible verse increíble sin perder elegancia ni personalidad.
Los mejores modelos de cortes de pelo para hombres de 40 a 50 años
1. Corte clásico con raya lateral: elegante y atemporal, ideal para un look formal o profesional.
2. Fade bajo con parte superior corta: moderno y discreto, rejuvenece sin verse exagerado.
3. Corte texturizado corto: aporta movimiento y da una apariencia más fresca.
4. Peinado hacia atrás corto (slick back suave): sofisticado y masculino, perfecto para eventos o trabajo.
5. Buzz cut prolijo: práctico, varonil y fácil de mantener.
6. Corte con volumen moderado arriba: favorece a rostros redondos y alarga visualmente la cara.
7. Corte corto con barba bien definida: equilibrio perfecto entre madurez y estilo.
Así puedes darte cuenta qué corte te favorece según tu cara
Desde el sitio especializado All Things Hair dieron a conocer qué cortes de pelo te favorecen según la forma de tu cara, donde revelaron que hay algunos pasos sencillos que te ayudarán a elegir mejor:
- Identificar la forma de tu rostro: mírate al espejo o toma una foto de frente y observa si tu cara es redonda, ovalada, cuadrada, alargada o en forma de corazón.
- Rostro ovalado: es el más versátil; casi todos los cortes favorecen.
- Rostro redondo: funcionan mejor los cortes con volumen arriba y laterales más cortos, ya que estilizan.
- Rostro cuadrado: favorecen los estilos con textura y líneas suaves que equilibren los ángulos.
- Rostro alargado: convienen cortes con volumen a los lados y menos altura en la parte superior.
- Rostro en forma de corazón: lucen bien los cortes que aportan equilibrio en la zona del mentón.
Teniendo esto en cuenta, podrás elegir un corte que realce tus rasgos, armonice el rostro y te haga lucir mejor.