7 cortes de pelo para hombres de 40 a 50 años que se ven increíbles: para varios tipos de rostro

Con el paso de los años, elegir el corte de pelo adecuado se vuelve clave para proyectar una imagen segura, actual y bien cuidada. Entre los 40 y 50 años existen cortes que combinan madurez y modernidad, adaptándose a distintos tipos de rostro y texturas de cabello.

En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron 7 estilos de cabellera para hombres, los cuales demuestran que es posible verse increíble sin perder elegancia ni personalidad.

Los mejores modelos de cortes de pelo para hombres de 40 a 50 años

1. Corte clásico con raya lateral: elegante y atemporal, ideal para un look formal o profesional.

2. Fade bajo con parte superior corta: moderno y discreto, rejuvenece sin verse exagerado.

3. Corte texturizado corto: aporta movimiento y da una apariencia más fresca.

4. Peinado hacia atrás corto (slick back suave): sofisticado y masculino, perfecto para eventos o trabajo.

5. Buzz cut prolijo: práctico, varonil y fácil de mantener.

6. Corte con volumen moderado arriba: favorece a rostros redondos y alarga visualmente la cara.

7. Corte corto con barba bien definida: equilibrio perfecto entre madurez y estilo.

Así puedes darte cuenta qué corte te favorece según tu cara

Desde el sitio especializado All Things Hair dieron a conocer qué cortes de pelo te favorecen según la forma de tu cara, donde revelaron que hay algunos pasos sencillos que te ayudarán a elegir mejor:



Identificar la forma de tu rostro: mírate al espejo o toma una foto de frente y observa si tu cara es redonda, ovalada, cuadrada, alargada o en forma de corazón.

mírate al espejo o toma una foto de frente y observa si tu cara es redonda, ovalada, cuadrada, alargada o en forma de corazón. Rostro ovalado: es el más versátil; casi todos los cortes favorecen.

es el más versátil; casi todos los cortes favorecen. Rostro redondo: funcionan mejor los cortes con volumen arriba y laterales más cortos, ya que estilizan.

funcionan mejor los cortes con volumen arriba y laterales más cortos, ya que estilizan. Rostro cuadrado: favorecen los estilos con textura y líneas suaves que equilibren los ángulos.

favorecen los estilos con textura y líneas suaves que equilibren los ángulos. Rostro alargado: convienen cortes con volumen a los lados y menos altura en la parte superior.

convienen cortes con volumen a los lados y menos altura en la parte superior. Rostro en forma de corazón: lucen bien los cortes que aportan equilibrio en la zona del mentón.

Teniendo esto en cuenta, podrás elegir un corte que realce tus rasgos, armonice el rostro y te haga lucir mejor.