Los diseños de uñas en tonos chocolate se han posicionado como una opción elegante y versátil, reemplazando al negro tradicional. Estos estilos abarcan desde el marrón intenso hasta el moka, adaptándose tanto a looks casuales como formales. Las variantes incluyen acabados brillantes, mate, detalles metálicos y reinterpretaciones de la manicura francesa, ofreciendo sofisticación y modernidad. Su estética neutra estiliza las manos y combina con cualquier atuendo o joyería.