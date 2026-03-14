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8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva

Dales una nueva vista a los muros de tu hogar con nuevas decoraciones: te sentirás cómodo y reconfortable

8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva
8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|IA

Escrito por: José Alejandro

Decorar las paredes de tu casa no es una tarea nada sencilla, aunque lo parezca, ya que debes tener en cuenta varios factores, como lo son los posibles estos 6 prospectos de acabados si tienes en mente remodelarlas, o que los objetos combinen perfectamente, para que se vea como si fuera nueva.

Los diseños y estilos son amplios, pero en esta ocasión solo serán 8 ideas, las cuales llenarán de vida, color, estilo y carácter tu hogar, según un artículo del portal El Mueble. Entre estos ejemplos se encuentran opciones que van desde cuadros y espejos hasta fotografías. Checa el antes y después de estas 5 remodelaciones de cocina que se ven fantásticas y puedes copiar.

Los diseños originales para decorar las paredes

1. Textura: Este acabado o efecto lo puedes lograr con ladrillo, madera o piedra.

Decorar paredes
8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|Pinterest

2. Espejos: Este diseño le va bien a las paredes de las zonas del hogar atípicas, como por ejemplo la cocina.

8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva
8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|Pinterest

3. Trofeos de tela: Dales ese toque campirano a las paredes de tu casa con decoraciones de cabezas de animales, pero en tela.

8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva
8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|Pinterest

4. Espejo viejo: Este objeto en la pared del recibidor le dará un toque de antaño a tu hogar.

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5. Polaroid: Este formato de fotografías es una buena opción para casas o departamentos pequeños.

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8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|Pinterest

6. Póster vintage: Este cuadro o póster llamará sumamente la atención de los visitantes. Es una buena opción para ocultar el muro está cuarteado o tiene manchas por la humedad.

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7: Fotos de momentos: Familia mexicana que se respeta tiene las paredes inundadas de fotos de la familia, desde que estaban bebés hasta la edad adulta, o como recordatorio de buenos momentos o viajes.

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8. Coleccionable: Una decoración muy original podría ser la de colocar o pegar alguna de tu colección sobre la pared. En el ejemplo, se muestran diferentes platos, como los que estaban o están en la casa de los abuelos.

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