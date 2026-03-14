Decorar las paredes de tu casa no es una tarea nada sencilla, aunque lo parezca, ya que debes tener en cuenta varios factores, como lo son los posibles estos 6 prospectos de acabados si tienes en mente remodelarlas, o que los objetos combinen perfectamente, para que se vea como si fuera nueva.

Los diseños y estilos son amplios, pero en esta ocasión solo serán 8 ideas, las cuales llenarán de vida, color, estilo y carácter tu hogar, según un artículo del portal El Mueble. Entre estos ejemplos se encuentran opciones que van desde cuadros y espejos hasta fotografías. Checa el antes y después de estas 5 remodelaciones de cocina que se ven fantásticas y puedes copiar.

Los diseños originales para decorar las paredes

1. Textura: Este acabado o efecto lo puedes lograr con ladrillo, madera o piedra.

8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|Pinterest

2. Espejos: Este diseño le va bien a las paredes de las zonas del hogar atípicas, como por ejemplo la cocina.

8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|Pinterest



3. Trofeos de tela: Dales ese toque campirano a las paredes de tu casa con decoraciones de cabezas de animales, pero en tela.

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4. Espejo viejo: Este objeto en la pared del recibidor le dará un toque de antaño a tu hogar.

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5. Polaroid: Este formato de fotografías es una buena opción para casas o departamentos pequeños.

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6. Póster vintage: Este cuadro o póster llamará sumamente la atención de los visitantes. Es una buena opción para ocultar el muro está cuarteado o tiene manchas por la humedad.

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7: Fotos de momentos: Familia mexicana que se respeta tiene las paredes inundadas de fotos de la familia, desde que estaban bebés hasta la edad adulta, o como recordatorio de buenos momentos o viajes.

8 ideas originales para decorar paredes y que se vean como si tu casa fuera nueva|Pinterest

8. Coleccionable: Una decoración muy original podría ser la de colocar o pegar alguna de tu colección sobre la pared. En el ejemplo, se muestran diferentes platos, como los que estaban o están en la casa de los abuelos.