Si quieres invertir el guardadito que tienes y no malgastarlo, puedes hacerlo en tu hogar. Por ello, te traemos para ti estas 5 remodelaciones de cocinas económicas, que se ven fantásticas y las cuales puedes copiar para comparar con un antes y después. Estas son las 13 ideas para reciclar sillas viejas que ya no uses en tu casa para que no las tires a la basura.

Con estas ideas te será más sencillo remodelar ese lugar de la casa que tanto habías anhelado, a fin de que se convierta en tu favorito. Lo anterior, ya que podrás comparar el resultado con una foto de cómo estaba antes y quizá coincida con tu cocina. Estos son 42 ejemplos de remodelación, desde modernas y minimalistas hasta las más rústicas.

El antes y después de las remodelaciones de cocinas

1. Modernas: Cambia tu cocina y equípala con nuevos colores y texturas, para que se vea más moderna y elegante.

Antes y después: 5 remodelaciones de cocinas económicas que se ven fantásticas y puedes copiar|Pinterest

2. Estilo mármol: Las cocinas blancas han tomado un gran auge en los últimos años, ya que aparentan ser de mármol. Además, este color hace que se vea sumamente lujosa.

Antes y después: 5 remodelaciones de cocinas económicas que se ven fantásticas y puedes copiar|Pinterest

3. Campirana: La loseta de ladrillo le da un toque campirano, pero elegante por los tonos de los gabinetes inferiores y superiores.

Antes y después: 5 remodelaciones de cocinas económicas que se ven fantásticas y puedes copiar|Pinterest

4. Minimalista: Dile adiós a tu cocina blanca y combínala con tonos oscuros y grises, para así realzar el diseño y darle un toque más elegante y minimalista con lámparas colgantes.

Antes y después: 5 remodelaciones de cocinas económicas que se ven fantásticas y puedes copiar|Pinterest

5. Con isla: Si quieres que tu nueva cocina se vea completamente moderna, puedes mandar a hacer una isla o desayunador e integrar una tarja y que funja también para reunirse a comer junto con la pareja, familia o amigos.

Antes y después: 5 remodelaciones de cocinas económicas que se ven fantásticas y puedes copiar|Pinterest

En conclusión, puedes elegir desde una vasta lista de opciones que se adaptan a tu bolsillo, a fin de que tu cocina deje de lucir clásica y modernizarla con materiales y colores que están de moda en el tema de las remodelaciones del hogar.