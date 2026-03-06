6 ideas de acabados preciosos para paredes o muros; tus remodelaciones se verán de lujo
¿Planeas remodelar el interior de tu hogar? Estos diseños de acabados pueden ser una buena opción, ya que son para todo tipo de es
Los acabados en paredes o muros en el interior de una casa son de suma importancia, ya que de ello depende que el inmueble se convierta en tu hogar al obtener comodidad, satisfacción y armonía, por mencionar algunos de los sentimientos que ello puede provocar en sus habitantes, como lo serán estas 6 ideas de remodelaciones que se verán de lujo. Si lo que buscas es hacerle un cambio a tu cocina, estos 42 ejemplos te ayudarán.
Estos diseños de remodelaciones de muros o paredes son ideales para diferentes estilos, desde casas campiranas y rústicas hasta modernas. De acuerdo con un artículo del portal Lalur, los acabados pueden ayudar a ocultar defectos que existan en la superficie debido a una posible mala calidad de materiales o técnica incorrecta. Conoce las 13 ideas para reciclar sillas viejas que ya no uses en tu casa.
Las ideas de acabados para remodelar paredes o muros
1. Papel tapiz: Es uno de los acabados más tradicionales y populares, pues su instalación es muy sencilla.
2. Madera: Este acabado crea ambientes cálidos y acogedores, ideal para formar un hogar. Cabe mencionar que requiere de mucho mantenimiento.
3. Piedra: Entre los acabados de este material destacan la caliza, pizarra, granito y mármol, con los cuales le puedes dar un toque campirano o moderno a tu casa.
4. Cerámica texturizada: Un diseño fuera de lo tradicional y que ha tomado un gran auge en los últimos años con su juego de luces y sombras.
5. LVT Gluedown: Este tipo de recubrimiento es perfecto para revestir paredes, techos y pisos. Una de sus ventajas es que la textura es suave al tacto, le brinda protección a los muros y no se raya ni se decolora con los rayos del Sol si se opta por colocarla en el exterior.
6. Azulejo: Un acabado muy tradicional que hasta el día de hoy se sigue utilizando principalmente en los muros de los baños o cocinas.