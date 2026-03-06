6 ideas de acabados preciosos para paredes o muros; tus remodelaciones se verán de lujo

Los acabados en paredes o muros en el interior de una casa son de suma importancia, ya que de ello depende que el inmueble se convierta en tu hogar al obtener comodidad, satisfacción y armonía, por mencionar algunos de los sentimientos que ello puede provocar en sus habitantes, como lo serán estas 6 ideas de remodelaciones que se verán de lujo. Si lo que buscas es hacerle un cambio a tu cocina, estos 42 ejemplos te ayudarán.

Estos diseños de remodelaciones de muros o paredes son ideales para diferentes estilos, desde casas campiranas y rústicas hasta modernas. De acuerdo con un artículo del portal Lalur, los acabados pueden ayudar a ocultar defectos que existan en la superficie debido a una posible mala calidad de materiales o técnica incorrecta. Conoce las 13 ideas para reciclar sillas viejas que ya no uses en tu casa.

Las ideas de acabados para remodelar paredes o muros

1. Papel tapiz: Es uno de los acabados más tradicionales y populares, pues su instalación es muy sencilla.

2. Madera: Este acabado crea ambientes cálidos y acogedores, ideal para formar un hogar. Cabe mencionar que requiere de mucho mantenimiento.

3. Piedra: Entre los acabados de este material destacan la caliza, pizarra, granito y mármol, con los cuales le puedes dar un toque campirano o moderno a tu casa.

4. Cerámica texturizada: Un diseño fuera de lo tradicional y que ha tomado un gran auge en los últimos años con su juego de luces y sombras.

5. LVT Gluedown: Este tipo de recubrimiento es perfecto para revestir paredes, techos y pisos. Una de sus ventajas es que la textura es suave al tacto, le brinda protección a los muros y no se raya ni se decolora con los rayos del Sol si se opta por colocarla en el exterior.

6. Azulejo: Un acabado muy tradicional que hasta el día de hoy se sigue utilizando principalmente en los muros de los baños o cocinas.