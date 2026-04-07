Los tatuajes minimalistas han tomado un gran auge en los últimos años, ya que uno de los puntos a favor es que casi no se notan, si es que prefieres los diseños más discretos. No obstante, no solo son simples escritos o dibujos, ya que la mayoría de ellos tienen mucho significado, como lo son estos 9 modelos. Esto dice la psicología de las personas que se tatúan su fecha de cumpleaños.

Este tipo de tatuajes principalmente son de escritos, ya sea frases motivadoras, nombre de personas o alguna fecha importante que quieren llevar en el cuerpo para siempre. Asimismo, imágenes pequeñas que por lo regular se tatúan en el brazo, entre el bíceps y el tríceps o la muñeca, que son zonas que no se ven mucho. Así es tu personalidad acorde al diseño, según un estudio con más de 200 personas.

Estas son las 9 ideas de tatuajes minimalistas

1. Coordenadas: Este tipo de tatuaje tiene un significado profundo, que pueden ser las coordenadas del lugar donde naciste o conociste al amor de tu vida.

9 diseños de tatuajes minimalistas que no se notan, pero que tienen mucho significado|Pinterest

2. Flor de loto: Las personas que se tatúan esta imagen lo hacen para recordar que pasaron un bache en su vida, ya que la flor de loto es sinónimo de resiliencia.

9 diseños de tatuajes minimalistas que no se notan, pero que tienen mucho significado|Pinterest

3. Diente de león: Este tatuaje tiene un significado profundo, y representa un momento efímero y que algún día todo tiene que pasar.

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4. Mariposa: Quizá uno de los diseños que más eligen debido a su significado, ya que representa la capacidad de superar obstáculos.

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5. Estrella: Este diseño tiene algunos significados, pero el más representativo es para recordar a un ser querido, que ahora no estará físicamente, pero siempre brillará en el cielo.

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6. Media luna: El diseño de este tatuaje simboliza la transición, el crecimiento y la intuición.

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7. Rosa: Uno de los tatuajes que más se tatúan las mujeres en la piel. Esta flor se desarrolla en los ambientes más inesperados, como lo es la vida, la cual siempre está llena de obstáculos.

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8. Estrella de mar: Este diseño representa la resistencia y la adaptación.

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9. Números: Existen varios significados de los tatuajes con números, ya que puede ser para recordar fechas de nacimiento o de muerte.