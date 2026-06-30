9 diseños de uñas con cerezas que puedes usar para julio de 2026
Si quieres renovar el diseño de tus uñas este verano, estas ideas reúnen los estilos que más están llamando la atención
Las uñas inspiradas en frutas siguen dominando las tendencias y las cerezas se han convertido en las favoritas del verano. Su combinación de rojo intenso, detalles verdes y acabados delicados logra un diseño llamativo sin perder elegancia. Además, funcionan igual de bien en uñas cortas, almendradas o largas, por lo que se adaptan a cualquier estilo.
Si buscas renovar tu diseño de uñas durante julio, estas ideas son una apuesta segura. Van desde propuestas minimalistas hasta opciones con textura y brillo para quienes prefieren algo más atrevido.
Cuáles diseños de uñas con cerezas son tendencia para julio de 2026
Las uñas con cerezas destacan porque pueden verse sofisticadas o muy creativas dependiendo de los colores y acabados que elijas. Lo mejor es que puedes personalizarlas fácilmente para adaptarlas a tu personalidad o a cualquier ocasión.
- Francesa con cerezas. La manicura francesa se reinventa con pequeños detalles de cerezas. Puedes mantener la punta blanca tradicional y decorar una o dos uñas con la fruta, o cambiar la línea blanca por un rojo intenso que recuerde al color de las cerezas.
- Base milky con cerezas minimalistas. Las bases lechosas o en tonos rosa muy suaves siguen siendo una de las favoritas. Sobre ellas basta con dibujar un pequeño par de cerezas en una o dos uñas para conseguir un diseño delicado, elegante y muy fácil de combinar.
- Cerezas en efecto 3D. Si quieres una manicura que no pase desapercibida, apuesta por el relieve. Con gel constructor o pequeños cristales rojos se crea el volumen de la fruta, logrando un acabado moderno y lleno de textura.
- Cherry polka dots. Los lunares vuelven con inspiración retro. Un esmalte rojo intenso combinado con pequeños puntos blancos aporta un aire vintage, mientras que una uña de acento con cerezas completas termina de darle personalidad al diseño.
- Cerezas sobre acabado cromado. Los efectos metálicos siguen presentes este año. Una base perlada o cromada en tonos plateados crea un contraste elegante con las cerezas dibujadas en rojo brillante, dando como resultado una manicura sofisticada.
- Tonos pastel con acabado mate. Para quienes prefieren colores suaves, esta opción mezcla esmaltes pastel como lila, durazno, verde menta o amarillo claro con un acabado mate. Las pequeñas cerezas aportan el contraste perfecto sin recargar las uñas.
- Jelly nails color cereza. El efecto gelatina continúa siendo uno de los favoritos. Un esmalte rojo translúcido deja ver ligeramente la uña natural y consigue un acabado brillante, fresco y perfecto para la temporada.
- Cerezas con forma de corazón. Este diseño cambia los clásicos círculos de la fruta por pequeños corazones rojos unidos por tallos verdes. Es una versión más romántica y original que resulta ideal para quienes buscan una manicura dulce y femenina.
- Mix frutal para el verano. Si no puedes decidirte por un solo diseño, mezcla las cerezas con otros elementos veraniegos como limones, flores tipo margarita o discretos estampados animal print. El resultado es una manicura alegre, colorida y muy actual.