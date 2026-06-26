Con la llegada de julio, muchas personas aprovechan para renovar su estilo y experimentar con las tendencias de belleza que marcarán la temporada. Las uñas se han convertido en un complemento indispensable de cualquier look, por lo que elegir el diseño adecuado puede hacer toda la diferencia. Este verano, los colores vibrantes, los acabados luminosos y los detalles inspirados en la naturaleza serán protagonistas tanto en los salones de belleza como en las redes sociales.

Los colores frescos y luminosos dominarán las manicuras de julio: ideas para diseño de uñas

De acuerdo con Manucurist, durante julio destacarán los tonos inspirados en el verano, como los azules suaves, los verdes frescos, los colores cítricos y los acabados brillantes que evocan la energía de los días soleados. La tendencia apunta a manicuras versátiles, elegantes y llenas de frescura que se adaptan tanto a eventos especiales como al día a día.

7 diseños de uñas que serán tendencia en julio de 2026

1. French manicure en tonos pastel: La clásica manicura francesa se reinventa con un toque moderno y delicado. Las puntas en colores pastel como lavanda, azul cielo, verde menta o rosa suave aportan frescura sin perder la elegancia que caracteriza a este diseño atemporal.





2. Uñas efecto agua: Los diseños inspirados en las olas del mar y las transparencias acuáticas continuarán ganando popularidad. La combinación de tonos azules, blancos y destellos brillantes crea un efecto refrescante ideal para la temporada vacacional.

Así se ven las uñas estilo agua.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Tonos cítricos vibrantes: Amarillo limón, naranja mandarina y verde lima se posicionarán entre los colores favoritos del verano. Estas tonalidades transmiten energía, optimismo y un aire juvenil que transforma cualquier manicura en el centro de atención.





4. Diseños florales minimalistas: Las flores seguirán presentes entre las tendencias más importantes, aunque con una estética más discreta y sofisticada. Pequeñas margaritas, pétalos delicados y detalles botánicos aportarán un estilo romántico, moderno y fácil de combinar.

Diseño de uñas con flores.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Acabados perlados: Las uñas con efecto nacarado o perlado ofrecerán una apariencia elegante y luminosa. Su capacidad para reflejar la luz de forma sutil las convierte en una de las tendencias más sofisticadas del verano.





6. Detalles inspirados en frutas: Las cerezas, fresas, limones y otras frutas veraniegas protagonizarán algunos de los diseños más divertidos de la temporada. Esta tendencia destaca por su creatividad y por aportar un toque alegre y desenfadado a cualquier look.





7. Uñas cromadas en colores suaves: Los acabados metálicos evolucionan hacia versiones más delicadas con tonos rosa, lila y azul. El efecto cromado aporta brillo, modernidad y un acabado futurista sin resultar excesivo, por lo que será una de las opciones más solicitadas.

Los acabados metálicos evolucionan hacia versiones más delicadas con tonos rosa, lila y azul.

Las manicuras del verano apostarán por la creatividad

Las tendencias de uñas para julio de 2026 reflejan una clara apuesta por la creatividad, el color y la expresión personal. Desde diseños minimalistas hasta propuestas llenas de detalles llamativos, las opciones permitirán adaptar la manicura a cualquier estilo.

La clave estará en elegir colores frescos, acabados luminosos y diseños que reflejen el espíritu alegre, relajado y vibrante del verano.