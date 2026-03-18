La mayoría de las veces las personas optan por remodelar la fachada de la casa, el baño o la cocina, como lo son estos 9 diseños que puedes aplicar sin mucho presupuesto, por lo que el patio queda en el olvido. No obstante, con estas ideas, este espacio relegado se verá como de telenovela, sin la necesidad de tener mucho dinero.

El patio será ese espacio en el que podrás mitigar el calor en la temporada primavera-verano, por lo que es de suma importancia comenzar a remodelarlo al integrarle muebles o decoraciones que hagan que se vea de fotografía y que incluso sea un punto de reunión con familia o amigos. Conoce las 4 ideas para reemplazar las cortinas y mamparas del baño: se verán elegantes.

Las 9 ideas para remodelar un patio

1. Instalar una fuente: Esta decoración hará que tu patio se vea elegante. Puedes elegir diferentes tipos de material, desde mármol hasta de metal y de vidrio, que son las opciones más baratas.

9 ideas de diseño para que tu patio se vea como en una telenovela: no necesitas mucho dinero|Pinterest

2. Poner césped: Haz de tu patio un pequeño jardín con la instalación de césped natural o artificial.

9 ideas de diseño para que tu patio se vea como en una telenovela: no necesitas mucho dinero|Pinterest

3. Construir una alberca: Nada mejor que una pequeña alberca en el patio para refrescarse en los días calurosos. Debido a las dimensiones del espacio, puedes optar por modelos que son utilizados para hacer terapia.

9 ideas de diseño para que tu patio se vea como en una telenovela: no necesitas mucho dinero|Pinterest

4. Plantar árboles: Una buena opción para que el árbol le dé sombra a una parte de tu patio. Te será de gran alivio cuando los rayos del sol se intensifiquen.

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5. Poner comedor: Para esos fines de semana junto a familia o amigos. Serás un gran anfitrión con este mueble.

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6. Buena iluminación: Para que tu patio remodelado luzca, debes ponerle buena iluminación, ya sea LED para darle ese toque moderno o de luz cálida, para crear un ambiente bohemio.

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7. Instalación de techo: Para esos días donde los rayos del sol se intensifican. Una de las opciones baratas son las láminas de plástico, aunque también puedes optar por un domo.

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8. Poner plantas: Convierte tu patio en un jardín lleno de vida con varias plantas que te pueden ser de gran ayuda, como las aromáticas o repelentes de mosquitos.

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9. Extensión: Uno de los diseños modernos es unir la casa con el patio en un tipo de extensión para poner alfombra o un sofá.