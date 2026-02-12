9 ideas para reciclar cajas de cartón que ya no uses en casa: no las tires, te ayudarán mucho

A veces, guardamos cajas de cartón creyendo que un día podríamos necesitarlas y, sin notarlo, comienzan a quitar espacio por tanta acumulación. Y aunque en estos casos el primer instinto casi siempre es tirarlas a la basura, lo cierto es que es perfectamente posible darles una segunda vida para armar organizadores y hasta lindas decoraciones con material para reciclar, pero sin tener que gastar nada.

¿Cómo reciclar cajas de cartón? 9 opciones que puedes hacer tú misma y te facilitarán la vida