9 ideas para reciclar cajas de cartón que ya no uses en casa: no las tires, te ayudarán mucho

Si tienes acumuladas cajas y ya no sabes qué más hacer con ellas, entonces debes saber que estos objetos se pueden reciclar para crear herramientas muy útiles.

Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Andrea Ávila | DR

A veces, guardamos cajas de cartón creyendo que un día podríamos necesitarlas y, sin notarlo, comienzan a quitar espacio por tanta acumulación. Y aunque en estos casos el primer instinto casi siempre es tirarlas a la basura, lo cierto es que es perfectamente posible darles una segunda vida para armar organizadores y hasta lindas decoraciones con material para reciclar, pero sin tener que gastar nada.

¿Cómo reciclar cajas de cartón? 9 opciones que puedes hacer tú misma y te facilitarán la vida

  • Organizadores para cajones. Toma cajas de diferentes tamaños y divídelas con pedazos de cartón planos, tratando de crear una especie de gaveta para mantener tus cajones en orden.
  • Revistero tipo minimalista. Dale un espacio propio a revistas, folletos y periódicos en casa. Toma una caja mediana y córtala en diagonal, asemejando la forma de los revisteros de oficina tradicionales.
  • Separadores para el clóset. Estas ideas se volverán tus mejores aliadas para organizar tus armarios. Toma los trozos más grandes y úsalos para separar divisores entre chamarras, jeans y suéteres viejos (que también puedes reusar).
  • Base para cables. Si todo el tiempo estás perdiendo los cargadores y los audífonos siempre se te enredan, entonces te conviene tener una base para guardarlos hecha con cajas de cartón para reciclar.
  • Recipiente de almacenamiento. Haz una caja decorativa que cumpla con la función de almacenar cosas; ponla en repisas para tenerlas a la mano.
  • Organizadores verticales para la pared. Con las cajas de cartón grandes para reciclar, corta en 4 pedazos y pega un par en la pared de forma vertical, como una especie de repisa. Solo considera que no puedes poner objetos tan pesados porque no resistirán.
  • Organizador para las tareas. Si tienes hijos en casa, seguro te gusta guardar sus tareas, pero luego no sabes dónde ponerlas. Dale una forma similar a la del revistero y pon ahí cada dibujo o examen.
  • Buzón casero. Para que no pierdas los recibos y estados de cuenta importantes, haz un buzón casero y guárdalo en un lugar de la casa que te sea fácil recordar.
  • Lienzo para pintar. En vez de que te decidas a tirar las cajas a la basura, las puedes reciclar usándolas como un lienzo para dibujar con gises, colores, pinturas y crayolas.
