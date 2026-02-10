6 ideas para reciclar sartenes viejos que tengas en la cocina: tu casa se verá más aesthetic

Para hacerle una renovación total a tu cocina, no es obligatorio tirar todo lo viejo a la basura . Es mucho más conveniente separar lo que de plano ya no usas y aquellos artículos a los que puedes darle una segunda vida, como los sartenes de todo tipo, que son muy útiles para reciclar y transformar tu hogar sin tener que gastar tanto dinero.

Además, es una forma práctica de adoptar la tendencia "aesthetic" que está tan fuerte en el mundo de la decoración y que incluso vende piezas por miles de pesos. Con la ventaja de que con estas manualidades le podrás dar tu toque y hasta evitarás seguir contaminando comprando cosas que quizá no necesitas.

¿Cómo reciclar sartenes viejos? 6 ideas creativas para decorar tu casa sin contaminar

Soporte para velas. Si te gusta cómo se ven las velas aromáticas, pero no sabes en dónde podrías ponerlas, puedes hacer tu propio soporte usando solo un sartén que ya no te sirva. Además, tendrás la oportunidad de elegir si lo quieres poner en vertical u horizontal; solo ten cuidado cuando lo prendas y procura que no esté cerca de nada inflamable ni niños o mascotas que puedan lastimarse.

Lienzo artístico para reciclar sartenes. Llena de vida tu cocina con un lindo cuadro artesanal pintado sobre un sartén viejo para remodelar la cocina con poco presupuesto. Aquí la creatividad no tiene límite y puedes agregar los colores, figuras y detalles que se te ocurran.

Pared con sartenes reciclados. Entre las tendencias de decoración para el hogar que arrasarán en 2026

Relojes decorativos para la cocina. Otra de las ideas para reciclar sartenes es haciendo un reloj que sirva como decoración, ya sea para la cocina o para el comedor. Las piezas como manecillas y números pueden conseguirse en mercaditos o en páginas de internet.

Bandeja para café o té. Si disfrutas tener invitados en casa y que se lleven una buena impresión de tu buen gusto, entonces puedes usar estos artículos de cocina para fabricar una bandejita para poner tazas, cucharas, azucareras y cafeteras (o recipientes con bolsitas de té).

Macetas artesanales con sartenes reciclados. No solo un sartén viejo se puede reciclar, también las cacerolas pequeñas y ollas que ya cumplieron su ciclo de vida útil. Solo límpialas bien para quitar cualquier residuo de grasa y trasplanta con cuidado para evitar que las hojas o raíces terminen dañándose y verifica que sea una especie apta para el ambiente donde piensas ponerla, ya sea interiores o exteriores