9 ideas para reciclar puertas viejas de madera que tengas en casa y ya no uses

Una puerta vieja de madera que tengas guardada en casa puede convertirse en una pieza protagonista de un espacio en tu hogar. Checa estas nueve ideas prácticas sobre cómo puedes darle una segunda vida y dónde la puedes poner.

Una por una, las mejores ideas para reciclar una puerta vieja de madera

Cabecera rústica para la cama: Lija la puerta, resana imperfecciones, aplica sellador y píntala o barnízala al gusto; fíjala directamente al muro con taquetes resistentes o atorníllala a una base de madera para mayor estabilidad. Colócala en la recámara principal o de visitas para dar un toque vintage o campestre.

Si la decoras bien, la puerta vieja de madera puede verse hermosa como cabecero de cama.|(Especial/Pinterest)

Mesa de comedor o escritorio: Corta la puerta al tamaño deseado (si es necesario), refuerza la parte inferior con bastidores de madera y añade patas metálicas o de madera sólida; protege la superficie con resina o poliuretano. Úsala como mesa de comedor en un loft, estudio creativo o como escritorio amplio en tu oficina en casa.

Banco para recibidor: Corta la puerta en secciones para crear respaldo y asiento, refuerza con escuadras metálicas y añade una base firme; puedes colocar un cojín a medida para mayor comodidad. Ponlo en el recibidor o en una terraza techada.

Una puerta de madera vieja se puede convertir en un banco recibidor|(ESPECIAL/Pinterest)

Perchero decorativo: Coloca ganchos metálicos en uno de los lados, lija y pinta en tonos contrastantes o deja el acabado desgastado; puedes añadir una repisa pequeña en la parte superior. Instálalo en la entrada de la casa o en un vestidor.

Transforma tu puerta de madera en un perchero vintage.|(ESPECIAL/Pinterest)

Barra o mueble para bebidas: Corta la puerta por la mitad, fija una de las partes a la pared con soportes abatibles para crear una barra plegable y añade repisas con la otra mitad; barniza para proteger de la humedad. Ideal para el comedor o una terraza social .

Corta la puerta por la mitad, fija una de las partes a la pared con soportes abatibles para crear una barra plegable y añade repisas con la otra mitad; barniza para proteger de la humedad. . Panel decorativo con espejos: Inserta espejos en los espacios interiores de la puerta (si tiene marcos) o pega espejos rectangulares sobre la superficie; sella bien los bordes. Colócala en un pasillo estrecho o en la sala para ampliar visualmente el espacio .

Inserta espejos en los espacios interiores de la puerta (si tiene marcos) o pega espejos rectangulares sobre la superficie; sella bien los bordes. . Jardín vertical: Lija y pinta con esmalte resistente al agua, fija macetas pequeñas con abrazaderas o crea cajones de madera atornillados; asegúrate de impermeabilizar la parte trasera. Perfecto para un patio, balcón o muro exterior.

Puertas de madera viejas: ideas bonitas para reciclarlas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Puerta corrediza tipo granero: Restaura la madera y coloca un riel metálico superior con herrajes especiales para puertas corredizas; verifica el peso antes de instalar. Úsala para dividir sala y comedor o para cerrar un estudio sin perder estilo .

Restaura la madera y coloca un riel metálico superior con herrajes especiales para puertas corredizas; verifica el peso antes de instalar. . Centro de entretenimiento: Refuerza la estructura, agrega repisas internas y adapta un soporte para TV en el centro; puedes añadir iluminación LED en la parte trasera. Colócalo en la sala como pieza protagonista con carácter industrial o rústico.

Cómo saber cuando una puerta tiene polilla

Antes de reciclar tu puerta de madera que tengas olvidada en casa, puedes revisar si tiene polilla, carcoma o termita, pues esto hará que se desgaste y no dure. El Mueble señala que es posible saberlo, ya que estos pequeños animalitos hacen agujeros que debilitan la estructura. Además, la polilla suele dejar un rastro de polvo que han extraído de la madera.

Para eliminarlas, en caso de que quieras usar la puerta vintage, puedes sacar la puerta al sol por al menos 3 días, así se irán.