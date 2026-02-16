9 ideas para reciclar los tubos del papel higiénico en casa: no imaginas todo lo que se puede hacer
Estos residuos no son solo basura y, si te pones creativo, puedes darles una nueva vida con estos sencillos artículos caseros hechos con material para reciclar.
El papel higiénico es uno de los artículos para el hogar más comunes en el día a día, por lo que no resulta extraño que al final de la semana se acumulen muchos tubos de cartón en los botes. Sin embargo, tirarlos a la basura puede que no sea la mejor opción, en especial cuando se ignora lo útil que este tipo de material es para reciclar y todas las cosas que es posible hacer con ellos.
¿Tienes tubos de papel higiénico y no sabes qué hacer con ellos? Así los puedes reciclar
- Estuche para cables. Si siempre estás batallando con los nudos que se le hacen a tus cargadores o audífonos, entonces esta técnica para reciclar tubos de cartón te encantará. Solo pon una base de cartón en uno de los extremos y guarda todo tipo de cables.
- Organizador de brochas. Para que tengas tu maquillaje siempre ordenado, puedes optar por hacer tus propios organizadores de brochas con este material reciclado y se verá muy lindo.
- Base para velas LED. En caso de que prefieras las velas LED por cuestiones de seguridad o practicidad, puedes colocarlas en una base preciosa hecha solo con los tubos del papel higiénico.
- Binoculares para un rato divertido. Si tienes niños en casa y luego ya no sabes cómo entretenerlos, dales un momento de pura diversión para que armen unos binoculares con tubos de cartón y los pinten a su gusto.
- Organizadores para calcetines. Ya no pierdas los pares de tus calcetas preferidas y mejor guárdalos juntos en los cajones haciendo unos organizadores muy prácticos de puro material para reciclar.
- Decoración creativa para las paredes. Aunque no lo creas, los tubos del papel de baño también te pueden servir para renovar la decoración de tu hogar sin gastar tanto dinero. Ponlos como una especie de relieve geométrico y pinta con tus colores preferidos.
- Juguetes para tus mascotas. Las personas que tienen perros saben lo importante que es hacer que saquen toda su energía y con un juguete para mascotas hecho de cartón para reciclar, podrás ponerle premios dentro para que trate de descifrarlos.
- Lapiceros sencillos. Si tus hijos siempre pierden los colores y plumines, mejor guárdalos en lapiceros reciclados que pueden ponerse en sus escritorios y moverse de lugar cada que los necesiten.
- Envolturas para regalos. En vez de gastar dinero en bolsas de regalo que casi siempre terminan en la basura, mejor haz manualidades para reciclar y darlas en fechas especiales.