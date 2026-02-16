9 ideas para reciclar los tubos del papel higiénico en casa: no imaginas todo lo que se puede hacer

El papel higiénico es uno de los artículos para el hogar más comunes en el día a día, por lo que no resulta extraño que al final de la semana se acumulen muchos tubos de cartón en los botes. Sin embargo, tirarlos a la basura puede que no sea la mejor opción, en especial cuando se ignora lo útil que este tipo de material es para reciclar y todas las cosas que es posible hacer con ellos.

¿Tienes tubos de papel higiénico y no sabes qué hacer con ellos? Así los puedes reciclar