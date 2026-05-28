Los 5 accesorios de pelo que no te deben faltar en primavera-verano

Los accesorios de pelo se han convertido en los elementos indispensables para mejorar tu aspecto, ya que con ellos podemos mejorar el aspecto del peinado que tengamos, ya sea dándole un aspecto más formal o casual.

En primavera-verano es el gran momento para comprar accesorios, es así que te detallaremos todas las opciones que debes tener en esa temporada, alternativas refrescantes y juveniles para usar.

¿Qué accesorios comprar para el verano?

En primavera-verano es la temporada más usual en la que solemos usar peinados, ya que con el calor buscamos evitar el sudor. Los expertos en la belleza resaltan que para está temporada, debemos adquirir algunos accesorios de pelo con el que podremos darle un toque de elegancia a tu melena, recomienda las siguientes opciones:

Scrunchies XXL: Además de poder recoger tu melena, es un accesorio que le dará volumen y evitará el temible frizz.

Lazos o moños: Te dan un efecto más femenino y elegante, ya sea que lo uses en trenzas, coletas, moños o en el cabello suelto, hay muchas opciones para poder usar.

Gorros de croché: Un elemento que te dará un aspecto relajado y bohemio, el cual puedes aprovechar en peinados o con la melena suelta.

Pasadores creativos: Opta por aquellos pasadores que tienen diseños diferentes, el sencillo elemento que le dará un plus a tus peinados.

Diademas elegantes: Igualmente funcionan en todos los estilos, pero te ayudan a mantener tu rostro despejado para el calor.

¿Cómo peinarse cuando hace calor?

La realidad es que no existe un peinado exacto que te ayude a soportar el calor de la primavera-verano, pero hay características que te pueden ayudar a soportarlo mejor; por ello se recomienda el uso de estilos que te ayuden a despejar el cuello y la cara, logrando que haya un buen flujo de aire en esa zona.

Solamente procura no usar constantemente peinados muy intensos o que generen mucha tracción, ya que favorece la caída de cabello en exceso. Sigue los consejos y aprovecha los accesorios de pelo para que siempre puedas lucir espectacular.