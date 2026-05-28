Para ahuyentar a los alacranes debes usar plantas lavanda, menta y ruda en lugares estratégicos

Los alacranes son una amenaza para muchas personas sobre todo para aquellos que viven en zonas con prevalencia de estos animales. Si bien hay muchos métodos para alejarlos pues uno de los más naturales es el de ubicar plantas aromáticas en determinados sitios.

Para ahuyentar a estos animales se recomienda usar plantas de lavanda, menta y ruda, pero debes colocarlos en lugares estratégicos para que cumplan su función repelente.

¿Dónde colocar plantas aromáticas para ahuyentar alacranes?

Lavanda

Esta planta necesita de exposición solar directa y suelos bien drenados. Por ello, su ubicación ideal está en los accesos principales de la vivienda. Puedes utilizar macetas grandes a ambos lados de las puertas de entrada.

La lavanda generaría una barrera volátil de linalool, que dificultaría el paso de los alacranes al interior. Las ventanas también son un punto vulnerable por lo que allí puedes instalar jardineras con lavanda en estas áreas refuerza la protección vertical y dificulta que los escorpiones accedan por superficies escalables.

Esta disposición aprovecha tanto la acción aromática como la resistencia de la planta a la radiación solar. También puedes usar flores desecadas en armarios o cajones.

Female plants in pot lavender|Istock

Menta

Luego tenemos a la menta que debe estar en ambientes húmedos y tolera la semisombra por lo que es ideal para colocar en cocinas, lavanderías y áreas cercanas a desagües. También puedes colocar bajo lavabos o junto a la lavadora.

Esta planta tiene muchos lugares como detrás de muebles pesados o rincones pocos ventilados ya que la presencia de la menta dificulta la formación de nidos. Por otro lado, también puedes llevar a cabo soluciones caseras con hojas frescas o aceites esenciales de menta, que pueden pulverizarse periódicamente en zócalos, juntas estructurales y hendiduras.

Ruda

Por último, tenemos la ruda que se caracteriza por su tolerancia a la sequía y su capacidad de adaptación a suelos marginales. Puedes colocarlo al borde del predio, los muros exteriores y las tapias que colindan con lotes baldíos o zonas de maleza son los lugares recomendados para su siembra.

La ruda necesita algunos cuidados.|Pexels

También puedes colocar ejemplares de ruda en estos puntos establece una frontera química de alta repulsión, según las creencias populares.