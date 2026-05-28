Lev Vygotsky, psicólogo ruso: “A través de otros nos convertimos en nosotros mismos”

La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, resume la Universidad Veracruzana. Esta alta casa de estudios afirma que la psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre la conducta y la experiencia humana, organizándolos en forma sistemática y elaborando teorías para su comprensión.

En un informe, la Universidad Veracruzana afirma que estos estudios permiten explicar el comportamiento de los seres humanos y hasta predecir sus acciones futuras. En este marco, precisa que Sigmund Freud, Carl Jung y Jean Piaget son considerados como algunos de los psicólogos pioneros.

El legado de Lev Vygotsky

Además de los nombres precedentes, uno de los grandes profesionales de la historia de la psicología es Lev Vygotsky, un destacado psicólogo ruso considerado uno de los padres de la psicología del desarrollo y que revolucionó la psicología y la educación al demostrar que el aprendizaje no es un proceso puramente individual, sino una construcción profundamente social y cultural.

El legado más trascendental de Lev Vygotsky radica en la teoría sociocultural, la cual postula que la inteligencia se desarrolla de afuera hacia adentro mediante la interacción con el entorno y el uso del lenguaje como la herramienta de pensamiento fundamental, de acuerdo a fuentes analizadas por la Inteligencia Artificial (Gemini).

Lev Vygotsky y una frase potente

“A través de otros nos convertimos en nosotros mismos” es una de las frases más potentes de Lev Vygotsky. Esta premisa calza directo en el corazón de la teoría del psicólogo ruso y, de hecho, resume casi a la perfección todo su legado en la psicología del desarrollo.

A diferencia de otros pensadores de su época que veían al niño como un pequeño científico que descubre el mundo en solitario, explica Gemini, Lev Vygotsky dio vuelta el tablero: para él, el aprendizaje no es un viaje individual, sino un proceso profundamente social.

Básicamente, lo que esta frase nos dice es que nuestra mente, nuestra identidad y nuestras funciones psicológicas superiores (como el lenguaje o el pensamiento lógico) no brotan de adentro hacia afuera de forma espontánea. Primero ocurren entre las personas (a nivel interpsicológico) y recién después las internalizamos (a nivel intrapsicológico).