Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color vino

Para quienes no desean usar un rojo intenso o un negro en sus uñas, el color vino es la mejor opción, ya que es una fusión de ambos, logrando que sea una alternativa elegante para usar en sus siguientes manicuras.

Los diseños de uñas tailandesas son la moda por su minimalismo moderno y el uso de texturas; es así que te explicaremos las 5 mejores opciones en el color mencionado anteriormente, recomendaciones realizadas por la inteligencia artificial.

¿Qué diseños de uñas tailandesas usar?

Los diseños de uñas tailandesas cuentan con muchas opciones, permitiendo que puedas escoger la mejor alternativa para tu manicura. Para que lo puedas usar en color vino, estas son las mejores opciones que la IA de Gemini recomienda:

Thai Royal Gold: Diseño que sobre el color aplica hojas doradas, inspirándose en los templos tailandeses.

Micromurales de flor de loto: En una base vino, se colocan trazos en color crema o blanco hueso para dibujar la reconocida flor.

Siameses cat eye: Se aplica el efecto ‘cat eye’ buscando que el brillo sea en el centro, similar al estilo “aura”.

Minimalismo geométrico: Aplica una línea vertical dorada y una pequeña piedra en la base de la cutícula.

Textura de relieve: Coloca espirales o líneas en relieve con gel transparente brillante sobre el color.

¿Qué tono de piel queda mejor con las uñas color vino?

En sencillas palabras, el color vino le favorece a todo el mundo, por lo que se convierte en la opción infalible al momento de escoger tu siguiente manicura; también se destaca por poder usarlas en eventos formales o para una jornada normal.

Para lograr un acabado más fino en los mejores diseños de uñas tailandesas, se recomienda emplear un esmalte muy brillante, ya que esto permitirá que el color sea el centro de atención en todo tu look. No olvides que puedes usarlo en cualquier forma de tu manicura (cuadrada, ovalada, almendra, stiletto y más). Así que no esperes más para probar todas las opciones que la inteligencia artificial compartió.