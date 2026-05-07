Los 3 tipos de sombreros que puedes utilizar en el concierto de BTS en la CDMX, lucirás como todo un idol

A menos de un día de que inicien los conciertos de BTS en la Ciudad de México, muchos asistentes se han preguntado qué tipo de outfit llevar, ya que, últimamente la vestimenta también es lo que destaca a la hora de acudir a un show de estos, por lo que aquí te decimos que sin importar lo que elijas puedes llevar un accesorio imperdible que son los gorros o sombreros ya que es un elemento que puede elevar tu estilo.

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Recuerda que los conciertos de BTS no solo es un espectáculo musical, sino también son una pasarela improvisada donde ARMY demuestra su creatividad, por eso elegir un sombrero, gorro o gorra no es un detalle menor, ya que, son ese artículo que te hará resaltar entre tanto lightstick.

A continuación te dejamos 3 opciones de sombrero que puedes utilizar en el concierto de BTS en la Ciudad de México.

1- Sombrero vaquero:

En los últimos días J-Hope llamó la atención durante sus ensayos en Tampa, ya que ahí portaba un sombrero vaquero, por loq eu llevar este tipo de sombreros hara que los artistas sientan más el cariño de los mexicanos, además de qe proyectarás un loook audaz y con mucha personalidad, principalmente si lo combinas con botas, mezclilla u prendas con mucho brillo. Además, su estructura firme lo hace resistente a los saltos.

2- Gorra deportiva:

Otro accesorio imperdible son las gorras deportivas, un elemento clásico que nunca falla, además, que proyectas una actitud relajada y cómoda. Las gorras también destacan por combinar con prácticamente todo, desde outfits casuales hasta looks inspurados en el estilo urbano de BTS. Los colores que te recomendamos son los negres, rojos y morados son ideales para conectar con el fandom.

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El bucket hat se ha convertido en el accesorio imperdible dentro del fandom del k-pop, ya que los intérpretes de “Dynamite” lo popularizaron al portarlo en diversos eventos a nivel mundial y hasta en videoclips. Si vas a usar uno, recuerda que puedes elegir entre diversos diseños, como lisos, estampados o personalizados con el logo del grupo, mascotas o nombre de cada integrante.