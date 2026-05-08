Los mejores platillos de cada una de las sedes en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este próximo 11 de junio dará inicio la gran Copa Mundial de la FIFA 2026, es por eso que en esta ocasión te presentamos cuáles son los mejores platillos de cada sede en México para que contemples probarlos y disfrutar de una gastronomía deliciosa mientras asistes a los partidos de fútbol.

¿Cuáles son los mejores platillos de las sedes en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los tres lugares que son sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México son Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Si dentro de tus planes está asistir a uno de los estadios de estos lugares para disfrutar de los partidos de fútbol te presentamos los mejores platillos para que pruebes durante tu estadía y deleites tu paladar.

Mejores Platillos de La Ciudad de México para probar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Ciudad de México es uno de los lugares con la gastronomía más deliciosa. Algunos de los platillos que tienes que probar si piensas asistir al Estadio Azteca definitivamente son los tacos al pastor, tacos de canasta; los cuáles pueden ser rellenos de papa, frijol o chicharrón, chilaquiles, pozole, carnitas, enchiladas, enfrijoladas, flautas, tamales, gorditas. Cada uno cuenta con gran sabor además de que las salsa con las que cada platillo se acompaña cuenta con gran sabor.

Mejores Platillos de Guadalajara para probar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Si asistes a Guadalajara sin duda tienes que probar las tortas ahogadas, uno de los platillos típicos de la tierra tapatía. Esta consiste en un pan de birote salado relleno de carne de cerdo sumergida en salsa roja de tomate. Suele acompañarse con cebolla, limón y rábanos. Por otro lado, también debes probar la birria de carne de res y el famoso pozole al estilo Jalisco, el cuál destaca por ser más espeso.

Mejores Platillos de Monterrey para probar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin duda alguna, en este estado al norte del país lo que más resalta es la carne en todas sus presentaciones, especialmente el cabrito; el cuál puede ser al pastor, al horno o en salsa, la machaca o machaca con huevo, carne asada y asado de puerco. En este estado de México la carne suele tener un sabor muy distinto y delicioso por lo que consumirla será la mejor desición si piensas visitar Monterrey.

¿Cuánto tiempo durará La Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este evento deportivo, el cuál se realiza cada cuatro años, tendrá una duración de 39 días, dará inicio el jueves 11 de junio de 2026 y finalizará el domingo 19 de julio de 2026. Cuarenta y ocho países participarán y se llevarán a cabo 104 partidos de fútbol.

