Acertijo visual: en 30 segundos cuántas ranas puedes ver

En las redes sociales nos podemos encontrar con una gran cantidad de acertijos visuales ya que son una forma de entretenimiento actual. Este tipo de retos te ponen a prueba en cuanto a observación, concentración y atención hasta al más mínimo detalle. Aquí te traemos un desafío donde los usuarios deben localizar las ranas que se encuentran escondidas.

Lo que se puede ver es una especie de canal que pertenece a la comarca del Urgell en España. El desafío está en que hay mucha vegetación por lo que no es fácil poder encontrarlas a las ranitas.

¿Dónde están las ranas?

En la siguiente imagen podemos ver agua, vegetación y un poco de plantas acuáticas. Vas a tener que observar con mucha atención para descubrir a las tres ranas que se encuentran escondidas. El reto se pone más difícil ya que solamente tienes 30 segundos para lograr el hallazgo.

Encuentra a las ranitas escondidas.|Canva

Los especialistas manifiestan que los ejercicios de este tipo contribuyen a entrenar la atención y la memoria visual a corto plazo. Además, se ha vuelto muy viral debido a que es sencillo en cuanto a que no se necesitan materiales ni habilidades especiales, solo atención y rapidez.

Para poder resolverlo debes observar la imagen completa de manera general para captar diferencias grandes. Después vas a enfocar la atención en zonas específicas de la imagen de manera sistemática, sin dejar nada al azar. Respirar con calma y mantener la concentración también es clave para no perder tiempo en detalles triviales.

Aquí están las ranas.|Canva

Si lograste resolverlo pues eres un genio, en el caso de que no lo lograrás te invitamos a que sigas ejercitando tu agudeza visual. Con estos juegos mejoras la velocidad de observación y la memoria visual, habilidades útiles no solo en juegos, sino también en actividades diarias que requieren atención al detalle.