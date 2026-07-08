Ideas DIY: Alfombra de baño absorbente y suave hecha con toallas viejas cortadas en tiras

Embellecer nuestro hogar no siempre se trata de renovarle la pintura a su fachada o cambiar los muebles de su interior. Algunas simples modificaciones pueden darle un toque único a sus ambientes, sin la necesidad de realizar grandes inversiones.

Noticias Estado De México del 7 de julio 2026

Es en este punto que adquieren importancia las denominadas ideas DIY, siglas en inglés que hacen referencia al movimiento “Hazlo tú mismo”. Esto se debe a que con materiales reciclados podemos darle forma a objetos de decoración utilizando nuestras propias manos y sin la necesidad de grandes conocimientos.

¿Cómo hacer una alfombra de baño?

Buceando en redes sociales y otras plataformas digitales podemos hallar ideas DIY muy interesantes. Es en este marco que hoy el proyecto que toma la delantera es la posibilidad de crear una alfombra de baño a partir del reciclaje de toallas viejas y siguiendo la siguiente guía paso a paso:

Materiales básicos

Toallas viejas (lo ideal es combinar de 2 a 3 colores para hacer un diseño lindo).

Tijeras bien afiladas o cúter rotativo.

Cinta métrica o regla.

Opción 1: Técnica de nudos sobre rejilla (Estilo "Pelo Largo")

Esta es la opción más mullida, suave y no requiere costura. Queda como una alfombra de pelo alto de hotel.

Una rejilla plástica o antideslizante para alfombras (se consigue en ferreterías o bazares) cortada al tamaño que quieras tu alfombra.

Un ganchillo de crochet grueso (opcional, ayuda a pasar las tiras).

Paso a paso

Cortar las tiras: Corta las toallas en tiras de unos 2 cm de ancho por 12 a 15 cm de largo. No te preocupes si no quedan perfectas, la textura final esconde las imperfecciones. Preparar el patrón: Si usas varios colores, puedes planificar un diseño (bordes de un color, centro de otro, o simplemente mezclarlos al azar para un efecto matizado). Anudar: Dobla una tira de toalla por la mitad para formar un bucle. Pasa el bucle a través de un agujero de la rejilla y saca las puntas por el agujero de al lado, pasándolas por dentro del bucle para hacer un nudo alondra (básico de macramé). Rellenar: Repite el proceso fila por fila. Cuanto más juntas pongas las tiras, más densa, absorbente y suave quedará.

Toallas viejas trenzadas para el baño

Las ideas DIY son de las más buscadas en la actualidad por quienes quieren darle rienda suelta a su poder creativo. Muchas veces utilizadas como un cable a tierra en medio de intensas rutinas laborales, estos proyectos permiten distraer la mente y embellecer nuestra casa de una manera muy económica.

A continuación se detalla otra propuesta que invita a probar la técnica de trenza cosida, una opción que permite crear una alfombra más plana, clásica, muy resistente y que se puede lavar mil veces en el lavarropas:

Material extra

Hilo grueso (preferentemente de algodón) y aguja de coser a mano, o máquina de coser.

Alfileres.

Paso a paso