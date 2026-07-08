Ideas DIY: Alfombra de baño absorbente y suave hecha con toallas viejas cortadas en tiras
Ideas DIY. Transforma tus toallas viejas en una alfombra de baño Premium.
Embellecer nuestro hogar no siempre se trata de renovarle la pintura a su fachada o cambiar los muebles de su interior. Algunas simples modificaciones pueden darle un toque único a sus ambientes, sin la necesidad de realizar grandes inversiones.
Noticias Estado De México del 7 de julio 2026
Es en este punto que adquieren importancia las denominadas ideas DIY, siglas en inglés que hacen referencia al movimiento “Hazlo tú mismo”. Esto se debe a que con materiales reciclados podemos darle forma a objetos de decoración utilizando nuestras propias manos y sin la necesidad de grandes conocimientos.
¿Cómo hacer una alfombra de baño?
Buceando en redes sociales y otras plataformas digitales podemos hallar ideas DIY muy interesantes. Es en este marco que hoy el proyecto que toma la delantera es la posibilidad de crear una alfombra de baño a partir del reciclaje de toallas viejas y siguiendo la siguiente guía paso a paso:
Materiales básicos
- Toallas viejas (lo ideal es combinar de 2 a 3 colores para hacer un diseño lindo).
- Tijeras bien afiladas o cúter rotativo.
- Cinta métrica o regla.
- Opción 1: Técnica de nudos sobre rejilla (Estilo "Pelo Largo")
- Esta es la opción más mullida, suave y no requiere costura. Queda como una alfombra de pelo alto de hotel.
- Una rejilla plástica o antideslizante para alfombras (se consigue en ferreterías o bazares) cortada al tamaño que quieras tu alfombra.
- Un ganchillo de crochet grueso (opcional, ayuda a pasar las tiras).
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Paso a paso
- Cortar las tiras: Corta las toallas en tiras de unos 2 cm de ancho por 12 a 15 cm de largo. No te preocupes si no quedan perfectas, la textura final esconde las imperfecciones.
- Preparar el patrón: Si usas varios colores, puedes planificar un diseño (bordes de un color, centro de otro, o simplemente mezclarlos al azar para un efecto matizado).
- Anudar: Dobla una tira de toalla por la mitad para formar un bucle. Pasa el bucle a través de un agujero de la rejilla y saca las puntas por el agujero de al lado, pasándolas por dentro del bucle para hacer un nudo alondra (básico de macramé).
- Rellenar: Repite el proceso fila por fila. Cuanto más juntas pongas las tiras, más densa, absorbente y suave quedará.
Toallas viejas trenzadas para el baño
Las ideas DIY son de las más buscadas en la actualidad por quienes quieren darle rienda suelta a su poder creativo. Muchas veces utilizadas como un cable a tierra en medio de intensas rutinas laborales, estos proyectos permiten distraer la mente y embellecer nuestra casa de una manera muy económica.
A continuación se detalla otra propuesta que invita a probar la técnica de trenza cosida, una opción que permite crear una alfombra más plana, clásica, muy resistente y que se puede lavar mil veces en el lavarropas:
Material extra
- Hilo grueso (preferentemente de algodón) y aguja de coser a mano, o máquina de coser.
- Alfileres.
Paso a paso
- Cortar las tiras largas: Corta las toallas a lo largo en tiras de unos 6 a 8 cm de ancho.
- Armar las trenzas: Toma tres tiras (pueden ser de distintos colores), une sus extremos superiores con unas puntadas o un alfiler, y empieza a trenzar de manera firme pero no demasiado apretada. Cuando se te acabe una tira, cose el inicio de una nueva tira al extremo de la anterior para continuar la trenza.
- Enrollar en espiral: Comienza a enrollar la trenza sobre sí misma desde el centro hacia afuera (en forma de caracol) sobre una mesa plana. Puede ser redonda u ovalada.
- Coser la estructura: A medida que vas enrollando, ve uniendo los bordes de las trenzas de forma invisible con hilo y aguja por la parte que quedará mirando al suelo (el revés), asegurándote de que quede bien firme. Si usas máquina de coser, puedes usar una puntada en zig-zag ancho uniendo los lados de la trenza.