La frase del día del Chef Édgar Núñez que invita a nunca rendirse: ‘Muchos quieren que uno fracase’

El Chef Édgar Núñez soltó una poderosa frase en plena masterclass de MasterChef 24/7 que invita a la reflexión sobre la importancia de llegar hasta el final y hacer de todo por cumplir con nuestros sueños y propósitos a pesar de las adversidades: ¡entérate!

¿Qué poderosa reflexión soltó el Chef Édgar Núñez en plena clase de MasterChef 24/7?

Este miércoles, los capitanes de cada equipo tuvieron una clase privada con el "Maestro de Fuego" Édgar Núñez, quien les dio importantes consejos para armar un menú de boda perfecto, una temática que al parecer veremos en la Batalla por Equipos de esta noche.

Consciente de que Antrax estuvo muy cerca de abandonar el reality debido a una serie de controversias desatadas luego de que lo acusaran de hacer trampa en un reto exprés , el Chef Édgar Núñez le resaltó la importancia de nunca rendirse:

"Hay mucha gente que quiere ver que uno fracase, ¿no?, y hay que ponerle hu3v0s para que más se enojen y más hagan, entonces renunciar para mí es de pocos... ¿no?, no creo que seas así, no me da la impresión de que seas así, entonces esas cosas de que 'ay, me voy'... no me parece que seas una persona así, ¿sale? (...) no sean cobardes y échenle todo el valor", le aconsejó el Chef a Antrax.

Al parecer, al cocinero sí le llegó esta reflexión porque a pesar de que ya tenía su maleta lista después de la clase se reunió con Jaz, Flor y Camila para decirles que esta noche... ¡las quiere en su equipo, y ya tiene una estrategia lista con todo: temática, ingredientes y actitud!

Como ves, para el Chef Édgar Núñez renunciar ante la primera adversidad que se presente no es una opción: hay que agotar todos los recursos hasta el final, una poderosa reflexión que seguramente te servirá de mucho para darle un toque extra a tu ombligo de semana... ¡mucho ánimo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?